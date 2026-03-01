Meglepő, milyen előnyökkel jár az olívaolaj rendszeres fogyasztása

Az olívaolaj régóta ismert szívbarát hatásairól, de egy új spanyol tanulmány a Universitat Rovira i Virgili kutatói szerint az extra szűz olívaolaj a memória és a figyelem megőrzésében is szerepet játszhat – írja a Fox News.

Fotó: Unsplash

Fotó: Unsplash

A kutatásban kimutatták, hogy azok, akik extra szűz olívaolajat fogyasztottak – szemben a finomított változattal – jobb kognitív funkcióval rendelkeztek, és bélflórájuk változatosabb volt.

A bél mikrobiomjának sokfélesége a szakértők szerint fontos jelzője az emésztőrendszer és az anyagcsere egészségének.

A vizsgálat során több mint 600, 55 és 75 év közötti, túlsúlyos vagy metabolikus szindrómával élő felnőtt étrendjét követték két éven keresztül. A résztvevők fogyasztották mind a finomított, mind az extra szűz olívaolajat, miközben a kutatók folyamatosan monitorozták őket.

Az eredmények azt mutatták, hogy az extra szűz olívaolajat fogyasztók bélflórája sokkal változatosabb volt, ami összefüggésbe hozható a jobb agyműködéssel. Ezzel szemben a finomított olívaolajat fogyasztóknál a bél mikrobiomja kevésbé volt változatos, és nem mutattak jelentős javulást a memória, figyelem és végrehajtó funkciók terén.

Miért fontos a minőségi olívaolaj?

A kutatók kiemelték, hogy a finomított olívaolaj ipari kezelése során eltávolítják az olaj természetes antioxidánsait és vitaminjait, így az nem nyújtja ugyanazokat az egészségügyi előnyöket. Az extra szűz olívaolaj ezzel szemben természetes formájában tartalmazza ezeket az értékes anyagokat.

Egy apró konyhai trükk az egészséges étrend érdekében

