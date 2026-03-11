Riasztó eredmény látott napvilágot, a Covid után sem javult a helyzet

Az olvasási képesség gyengülése a fiatalok körében továbbra is komoly problémát jelez. A kutatások szerint a lemaradás tartós, és a szövegértés romlása mögött összetettebb társadalmi hatás is meghúzódhat. A mérések az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában készült, és főként első és második osztályos diákokat vizsgált a 2024–2025-ös tanévben.

Az olvasási képesség gyengülése a fiatalok körében továbbra is komoly probléma (illusztráció) Fotó: Pixabay/pexels

Hiába múlt el a Covid, még mindig súlyos a baj a fiatalok olvasásával

Bár a legfiatalabb iskolások közül sokan még csecsemők voltak, vagy meg sem születtek, amikor 2020-ban kitört a koronavírus-járvány, a hatása mégis jól látszik a teljesítményükön. Egy friss amerikai jelentés szerint az első és második osztályosok olvasási és matematikai eredményei továbbra is elmaradnak a járvány előtti szinttől.

A kutatást az NWEA oktatáskutató szervezet készítette a 2024–2025-ös tanév adatai alapján. A felmérés szerint matematikából ugyan lassú javulás látható, az olvasási eredmények viszont lényegében 2021 tavasza óta stagnálnak. A kutatók szerint ez arra utal, hogy a probléma nem pusztán az iskolai leállásokból fakad, hanem szélesebb társadalmi okok is állhatnak mögötte.

A szakértők úgy vélik, a járvány idején sok kisgyerek kimaradt olyan fontos élményekből, amelyek segítik a nyelvi fejlődést. Kevesebb közös játék, kevesebb közösségi program és kevesebb otthoni felolvasás is szerepet játszhatott a mostani eredményekben.

Egy brit felmérés például azt mutatta, hogy az ötévesnél fiatalabb gyerekeknek ma jóval ritkábban olvasnak a szülők, mint korábban.

Az iskolák egy része célzott programokkal próbál javítani a helyzeten. Több helyen nagyobb hangsúlyt kap a hang–betű kapcsolatok tanítása, rendszeresen mérik a gyerekek olvasási készségeit, és külön segítséget adnak azoknak, akik lemaradnak. Emellett egyre több amerikai állam és nagyváros fektet be az iskola előtti nevelésbe is. A cél az, hogy a gyerekek minél korábban megkapják azokat a készségeket és élményeket, amelyekre később az olvasás és a tanulás is épülhet – írja az AP News.

A közlekedési zaj hatása gyerekek olvasási képességeire és viselkedésére

Európában a légszennyezés után a közlekedésből, elsősorban a gépkocsikból, a vonatokból és a repülőgépekből, származó környezeti zaj egészségkárosító hatása a legjelentősebb. Jelenleg az EU lakosságának több, mint 20%-a él olyan területen, ahol ez a negatív hatás megfigyelhető. Ez az érték a városi területek esetében lényegesen magasabb, akár 50% feletti is lehet. Az ezekben a zónákban élőket számos egészségügyi probléma sújtja, például magasabb körükben a szív- és érrendszeri, az anyagcserével kapcsolatos és a mentális betegségek kialakulásának kockázata.