Egyre brutálisabb a terror, robbanások rázták meg az országot

Több robbanás rázta meg a nigériai Maidugurit, a halottak száma legalább huszonhárom. A rendőrség szerint az öngyilkos merényletek több mint száz sérültet is követeltek. A térségben évek óta súlyos dzsihadista erőszak tombol.
Az öngyilkos merényletek ismét súlyos véráldozatot követeltek Nigéria északkeleti részén. A maiduguri robbanások hátterében a térséget régóta sújtó dzsihadista erőszak áll.

öngyilkos merénylet, An injured man looks out of an ambulance at a hospital in Maiduguri on March 16, 2026 following blasts in the city. Multiple explosions rocked the northeastern Nigerian city of Maiduguri in the evening of March 16, 2026, government and healthcare sources told AFP, on the back of an overnight attack on a military post.Earlier, suspected jihadists launched an attack on a Nigerian military post on the outskirts of Maiduguri, a key northeastern city that had not seen such violence in years. (Photo by AFP)
Több öngyilkos merénylet rázta meg Nigériát - Fotó: - / AFP

Öngyilkos merényletek Nigériában

Több öngyilkos merényletnek tulajdonított robbanásokban legalább huszonhárman meghaltak, több mint százan megsebesültek a nigériai Maiduguriban, az északkeleti Borno állam fővárosában – jelentette be kedden a rendőrség.

Az első vizsgálatok alapján öngyilkos merénylőkre gyanakszunk

– közölte Nahum Kenneth Daso rendőrségi szóvivő, hozzátéve, hogy

sajnos, összesen 23 ember vesztette életét, és további 108-an különböző mértékben megsebesültek.

A robbanások hétfő este történtek, kevesebb mint 24 órával azután, hogy vasárnap éjfélkor megtámadtak egy katonai állást Maiduguri egyik külvárosában, néhány kilométerre a város repülőterétől.

A helyzet normalizálódott az érintett területeken", és a biztonsági erők megerősítették jelenlétüket és felügyeletüket Maiduguriban és környékén

– hangoztatta a rendőrség kedd kora reggel kiadott közleményében.

Maiduguri régebben több lövöldözés és merénylet színhelye volt, a támadások száma a 2010-es évek közepén érte el csúcspontját, de a város az elmúlt néhány évben meglehetősen nyugodt volt. A környező vidéken azonban az elmúlt hónapokban a dzsihadista csoportok fokozták támadásaikat.

A múlt héten a hadsereg megerősítette, hogy "összehangolt támadások" értek több katonai bázist az északkeleti régióban, amelyekben legalább 14-en meghaltak, köztük tíz katona.

Decemberben egy ismeretlen elkövető által elkövetett pokolgépes merényletben legalább hét ember életét vesztette egy maiduguri mecsetben.

Az Egyesült Államok nemrég bejelentette, hogy kétszáz katonát vezényel Nigériába, hogy segítse a nigériai hadsereget a dzsihadisták elleni harcban. Az elmúlt 17 évben, a 2009 óta Nigéria északkeleti részén elkövetett dzsihadista támadások – amelyeket főként a Boko Haram és a rivális dzsihadista csoport, az Iszlám Állam terrorhálózat nyugat-afrikai szervezete (ISWAP) hajtott végre – az ENSZ szerint több mint 40 ezer halálos áldozatot követeltek, és mintegy kétmillió ember kényszerült lakhelye elhagyására miattuk.

Nigériában hosszú ideje érik célzott támadások a keresztényeket

Afrikában egyre nagyobb problémát jelentenek az iszlám szélsőségesek támadásai. Nigériában legalább 20 ember veszítette életét az Iszlám Állam által elkövetett támadássorozatban az ünnepek előtt, Donald Trump amerikai elnök pedig nem várt tovább: többszöri figyelmeztetés után légicsapásokat rendelt el az ISIS bázisaira.

Az Egyesült Államok Nigériában hajtott végre célzott légicsapásokat az Iszlám Állam ellen. Donald Trump szerint a terroristák ártatlan keresztényeket üldöztek és öltek, ezért Washington nem maradt tétlen.

 

