Egyre brutálisabb a terror, robbanások rázták meg az országot

Az öngyilkos merényletek ismét súlyos véráldozatot követeltek Nigéria északkeleti részén. A maiduguri robbanások hátterében a térséget régóta sújtó dzsihadista erőszak áll.

Öngyilkos merényletek Nigériában

Több öngyilkos merényletnek tulajdonított robbanásokban legalább huszonhárman meghaltak, több mint százan megsebesültek a nigériai Maiduguriban, az északkeleti Borno állam fővárosában – jelentette be kedden a rendőrség.

Az első vizsgálatok alapján öngyilkos merénylőkre gyanakszunk

– közölte Nahum Kenneth Daso rendőrségi szóvivő, hozzátéve, hogy

sajnos, összesen 23 ember vesztette életét, és további 108-an különböző mértékben megsebesültek.

A robbanások hétfő este történtek, kevesebb mint 24 órával azután, hogy vasárnap éjfélkor megtámadtak egy katonai állást Maiduguri egyik külvárosában, néhány kilométerre a város repülőterétől.

A helyzet normalizálódott az érintett területeken", és a biztonsági erők megerősítették jelenlétüket és felügyeletüket Maiduguriban és környékén

– hangoztatta a rendőrség kedd kora reggel kiadott közleményében.

Maiduguri régebben több lövöldözés és merénylet színhelye volt, a támadások száma a 2010-es évek közepén érte el csúcspontját, de a város az elmúlt néhány évben meglehetősen nyugodt volt. A környező vidéken azonban az elmúlt hónapokban a dzsihadista csoportok fokozták támadásaikat.

A múlt héten a hadsereg megerősítette, hogy "összehangolt támadások" értek több katonai bázist az északkeleti régióban, amelyekben legalább 14-en meghaltak, köztük tíz katona.

Decemberben egy ismeretlen elkövető által elkövetett pokolgépes merényletben legalább hét ember életét vesztette egy maiduguri mecsetben.

Az Egyesült Államok nemrég bejelentette, hogy kétszáz katonát vezényel Nigériába, hogy segítse a nigériai hadsereget a dzsihadisták elleni harcban. Az elmúlt 17 évben, a 2009 óta Nigéria északkeleti részén elkövetett dzsihadista támadások – amelyeket főként a Boko Haram és a rivális dzsihadista csoport, az Iszlám Állam terrorhálózat nyugat-afrikai szervezete (ISWAP) hajtott végre – az ENSZ szerint több mint 40 ezer halálos áldozatot követeltek, és mintegy kétmillió ember kényszerült lakhelye elhagyására miattuk.