Meghalt az OnlyFans tulajdonosa – hatalmas változások jöhetnek

Leonyid Radvinszkij, az OnlyFans ukrán-amerikai tulajdonosa 43 éves korában meghalt – számolt be róla március 23-án a Bloomberg a cég közleménye alapján. A bejelentés szerint a milliárdos hosszú ideje rákkal küzdött, és békésen hunyt el. Családja azt kérte, hogy a gyász idején tartsák tiszteletben a magánéletüket – írja az Iz.ru.

Radvinszkij 1982-ben született az ukrajnai Odesszában, majd gyermekkorában családjával az Egyesült Államokba költözött. Chicagóban nőtt fel, később a Northwestern Egyetemen szerzett közgazdasági diplomát. 2018-ban szerzett többségi részesedést az OnlyFansben, amely az ő vezetése alatt vált világszerte ismertté.

🇬🇧🇺🇸🇺🇦 OnlyFans owner Leonid Radvinsky, an American of Ukrainian descent, has died of cancer at age 43 — Bloomberg



*At the time of his death, he was the sole shareholder of the company. Recent estimates placed his net worth as high as $7.8BN, driven by massive dividend payouts… pic.twitter.com/kaluAzoaj5 — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 23, 2026

A platform különösen a koronavírus-járvány idején futott fel, amikor a tartalomgyártók egyre nagyobb számban kerestek közvetlen bevételi lehetőségeket. Az OnlyFans elsősorban a felnőtt tartalmak révén lett ismert, de fitneszedzők, zenészek és más alkotók is használják.

A Bloomberg szerint Radvinszkij az elmúlt hónapokban tárgyalásokat folytatott arról, hogy eladja 60 százalékos részesedését a platformban. Halála nyomán most kérdésessé vált, hogyan alakul az OnlyFans jövőbeli irányítása és vezetői struktúrája.