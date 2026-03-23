Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump bejelentette: itt a vége – az egész világot sokkolta a lépés

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

OnlyFans

Meghalt az OnlyFans tulajdonosa – hatalmas változások jöhetnek

57 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meghalt Leonyid Radvinszkij, aki 2018-ban szerzett többségi részesedést a platformban. Az OnlyFans tulajdonosa 43 éves korában, hosszú betegség után hunyt el. Halála azért is jelentős, mert nemrég még a részesedése eladásáról tárgyalt, így kérdésessé vált a cég jövőbeli irányítása.
Link másolása
Vágólapra másolva!
OnlyFansmeghaltüzletember

Leonyid Radvinszkij, az OnlyFans ukrán-amerikai tulajdonosa 43 éves korában meghalt – számolt be róla március 23-án a Bloomberg a cég közleménye alapján. A bejelentés szerint a milliárdos hosszú ideje rákkal küzdött, és békésen hunyt el. Családja azt kérte, hogy a gyász idején tartsák tiszteletben a magánéletüket – írja az Iz.ru.

43 éves korban meghalt az OnlyFans nevű erotikus tartalmat is üzemeltető honlap tulajdonosa (A kép illusztráció) Fotó: Shutterstock

Radvinszkij 1982-ben született az ukrajnai Odesszában, majd gyermekkorában családjával az Egyesült Államokba költözött. Chicagóban nőtt fel, később a Northwestern Egyetemen szerzett közgazdasági diplomát. 2018-ban szerzett többségi részesedést az OnlyFansben, amely az ő vezetése alatt vált világszerte ismertté.

A platform különösen a koronavírus-járvány idején futott fel, amikor a tartalomgyártók egyre nagyobb számban kerestek közvetlen bevételi lehetőségeket. Az OnlyFans elsősorban a felnőtt tartalmak révén lett ismert, de fitneszedzők, zenészek és más alkotók is használják.

A Bloomberg szerint Radvinszkij az elmúlt hónapokban tárgyalásokat folytatott arról, hogy eladja 60 százalékos részesedését a platformban. Halála nyomán most kérdésessé vált, hogyan alakul az OnlyFans jövőbeli irányítása és vezetői struktúrája.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!