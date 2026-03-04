Döbbenetes jelenet: önvezető autó akadályozta a mentőket a tragédia helyszínén – videó

Egy Austinban történt tragikus tömeglövöldözés közben egy önvezető autó akadályozta a mentőket, akik az áldozatokhoz siettek. A rendőrségnek kellett közbelépnie, hogy elhárítsa az akadályt, miközben a város lakói döbbenten figyelték az eseményeket – írja a Fox News.

Önvezető autó akadályozta a mentőket Austinban (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Amikor az önvezető autó a mentő útjába kerül

A vasárnap hajnalban történt lövöldözésben három ember életét vesztette, és tizenhárman megsérültek Austin belvárosában. A felvételeken jól látszik, hogy a Waymo jármű oldalirányban állt meg az úton, miközben egy mentő villogó lámpákkal a helyszín felé haladt. A jármű lassan reagált, időnként megállt, majd újra elindult, ami láthatóan feszültséget okozott a szemtanúk körében.

Végül az austini rendőrség egy tisztje beszállt a Waymo autóba, és elvezette egy közeli garázsba, így biztosítva az utat a mentők számára.

A cég közlése szerint a jármű észlelte az útakadályt, és épp visszafordulást hajtott végre, amikor a mentő megérkezett. Az Austin-Travis megyei sürgősségi orvosi szolgálat (EMS) vezetője hangsúlyozta, hogy a blokkolás valószínűleg nem befolyásolta az áldozatok állapotát, mert a rendőrség és a mentők perceken belül a helyszínre értek.

Terrorcselekmény lehetett a texasi lövöldözés

Lehetséges terrortámadásként vizsgálja az FBI azt a lövöldözést, amely vasárnap hajnalban történt Austin belvárosában. A texasi tragédiának három halálos áldozata és számos sérültje volt.

