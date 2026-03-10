Pert indított a brutális kanadai lövöldözés egyik sérültjének családja az OpenAI ellen

A február 10-én történt támadás a brit-kolumbiai Tumbler Ridge településen zajlott. A lövöldözés során nyolcan életüket vesztették – köztük öt kisgyermek és a támadó édesanyja –, ami a kanadai történelem egyik legsúlyosabb ilyen jellegű tragédiájának számít. A 12 éves Maya Gebala a nyakán és a fején szenvedett lőtt sérüléseket, és továbbra is kórházi kezelésre szorul. A család az OpenAI-t vádolja - írja a BBC.

Per indult az OpenAI ellen. A kép illusztráció. Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

A támadó kapcsolatban állt az OpenAI-val

A kereset szerint a feltételezett elkövető, a 18 éves Jesse Van Rootselaar még kiskorúként hozott létre fiókot a ChatGPT-n. A család állítása szerint az oldalon nem történt megfelelő életkor-ellenőrzés.

A perben azt állítják, hogy a fiatal férfi a chatbotot „bizalmasának” tekintette, és több napon át fegyveres erőszakkal kapcsolatos forgatókönyvekről írt neki.

A kereset szerint az OpenAI munkatársai közül többen is észlelték a beszélgetéseket, és úgy értékelték, hogy azok mások súlyos testi sértésének veszélyére utalnak. A dokumentumok szerint egyes alkalmazottak javasolták a kanadai bűnüldöző szervek értesítését, ám ez végül nem történt meg. A vállalat csupán letiltotta a felhasználói fiókot.

Új fiók, folytatódó tervezés

A felperesek szerint a támadó később új ChatGPT-fiókot hozott létre, és továbbra is erőszakos forgatókönyveket dolgozott ki. A család úgy véli, a cég tudhatott arról, hogy a fiatal hosszabb ideje tömeges támadásra készül, mégsem tett elegendő lépést ennek megakadályozására. A lövöldözés során Maya Gebala akkor sérült meg súlyosan, amikor megpróbálta bezárni a könyvtár ajtaját, hogy távol tartsa a támadót. A család szerint a lány három lövést kapott, és súlyos agysérülést szenvedett.

Az OpenAI reakciója

A vállalat szóvivője tragédiának nevezte az esetet, és együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak. A cég közölte: elkötelezett amellett, hogy együttműködjön a kormányokkal és a hatóságokkal a hasonló események megelőzésében. A történtek után a vállalat vezetése is lépéseket ígért. Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman egyeztetett Kanada mesterséges intelligenciáért felelős miniszterével, Evan Solomon, valamint Brit Columbia tartomány miniszterelnökével, David Eby.