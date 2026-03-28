Ha ezt kihagyja, napokig szenvedhet az óraátállítás miatt

Az óraátállítás miatti jetlag azért ennyire kellemetlen, mert a szervezet belső órája nem azonnal követi a hirtelen egyórás eltolódást. Ilyenkor a cirkadián ritmus felborulhat, emiatt sokan álmosabbnak, szétszórtabbnak és ingerlékenyebbnek érzik magukat, még akkor is, ha valójában nem utaztak sehova – írja a DailyStar.

Az óraátállítás miatti jetlag ellen a reggeli napfény lehet a kulcs

Rob Lucas, a Manchesteri Egyetem professzora szerint a kulcs a fényben rejlik. A szakember úgy magyarázta, hogy a szervezet a fény alapján érzékeli, mikor van nappal és mikor van ideje felébredni, ezért aki könnyebben akar alkalmazkodni, annak reggel minél több természetes fényre van szüksége.

A szakértő szerint vasárnap reggel érdemes a lehető leghamarabb kimenni a természetes fényre, mert a reggeli napfény segít átállni az új időrendhez.

Ez segíthet abban, hogy a szervezet hamarabb érezze a reggelt valódi reggelnek, este pedig könnyebben jöjjön az álmosság.

Általános tanácsként azt javasolják, hogy ébredés után az első 30–60 percben legalább 15 percet töltsön a szabadban az, aki szeretné tudni, hogyan kerülje el az óraátállítás utáni fáradtságot. Ez különösen a vasárnapi napon lehet fontos, mert ekkor indul meg igazán az alkalmazkodás folyamata.

Miért érezhetjük magunkat úgy, mintha időzónát váltottunk volna?

Amikor az órákat előreállítják, sokan a klasszikus utazási jetlaghoz hasonló tüneteket tapasztalnak.

A szakértők ezt gyakran social jetlag tünetei kifejezéssel írják le, mert a társadalmi időrend hirtelen eltolódik a szervezet természetes ritmusához képest.

A gondot az okozza, hogy sötétebb lesz a reggel, este viszont tovább marad világos. Ez megnehezítheti az elalvást, miközben a korábbi kelés miatt kevesebb alvás jut a szervezetnek. Éppen ezért a nyári időszámítás alvás tippek között rendre az szerepel, hogy este legyen sötét a hálószoba, reggel viszont minél több fény érje a szemet.

Ezt érdemes megtenni már vasárnap

A professzor szerint nem az a jó stratégia, ha valaki megpróbálja figyelmen kívül hagyni az óraátállítást. Sokkal hasznosabb, ha a vasárnapot már az új idő szerint kezeli, és tudatosan segíti a szervezetét az átállásban.