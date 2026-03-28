Magyar Péterék agresszorokat küldtek Győrbe, teljesen elvadult a Tisza-gárda – videók

Ha ezt kihagyja, napokig szenvedhet az óraátállítás miatt

Hétvégén ismét előre kell állítani az órákat, és sokan már előre tartanak attól, hogy napokig fáradtnak és kimerültnek érzik majd magukat. Az óraátállítással vagy az utazással járó jetlag azonban egy idegtudós szerint egyszerűbb módszerrel is enyhíthető, mint azt sokan gondolnák.
Az óraátállítás miatti jetlag azért ennyire kellemetlen, mert a szervezet belső órája nem azonnal követi a hirtelen egyórás eltolódást. Ilyenkor a cirkadián ritmus felborulhat, emiatt sokan álmosabbnak, szétszórtabbnak és ingerlékenyebbnek érzik magukat, még akkor is, ha valójában nem utaztak sehova – írja a DailyStar.

 Az óraátállítás miatti jetlag tüneteit csökkentheti, ha reggel minél több természetes napfény éri a szervezetét Fotó:Illusztráció/Unplash

Az óraátállítás miatti jetlag ellen a reggeli napfény lehet a kulcs

Rob Lucas, a Manchesteri Egyetem professzora szerint a kulcs a fényben rejlik. A szakember úgy magyarázta, hogy a szervezet a fény alapján érzékeli, mikor van nappal és mikor van ideje felébredni, ezért aki könnyebben akar alkalmazkodni, annak reggel minél több természetes fényre van szüksége.

A szakértő szerint vasárnap reggel érdemes a lehető leghamarabb kimenni a természetes fényre, mert a reggeli napfény segít átállni az új időrendhez.

 Ez segíthet abban, hogy a szervezet hamarabb érezze a reggelt valódi reggelnek, este pedig könnyebben jöjjön az álmosság.

Általános tanácsként azt javasolják, hogy ébredés után az első 30–60 percben legalább 15 percet töltsön a szabadban az, aki szeretné tudni, hogyan kerülje el az óraátállítás utáni fáradtságot. Ez különösen a vasárnapi napon lehet fontos, mert ekkor indul meg igazán az alkalmazkodás folyamata.

Miért érezhetjük magunkat úgy, mintha időzónát váltottunk volna?

Amikor az órákat előreállítják, sokan a klasszikus utazási jetlaghoz hasonló tüneteket tapasztalnak. 

A szakértők ezt gyakran social jetlag tünetei kifejezéssel írják le, mert a társadalmi időrend hirtelen eltolódik a szervezet természetes ritmusához képest.

A gondot az okozza, hogy sötétebb lesz a reggel, este viszont tovább marad világos. Ez megnehezítheti az elalvást, miközben a korábbi kelés miatt kevesebb alvás jut a szervezetnek. Éppen ezért a nyári időszámítás alvás tippek között rendre az szerepel, hogy este legyen sötét a hálószoba, reggel viszont minél több fény érje a szemet.

Ezt érdemes megtenni már vasárnap

A professzor szerint nem az a jó stratégia, ha valaki megpróbálja figyelmen kívül hagyni az óraátállítást. Sokkal hasznosabb, ha a vasárnapot már az új idő szerint kezeli, és tudatosan segíti a szervezetét az átállásban.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy reggel érdemes korábban felkelni, fényre menni, napközben aktívnak maradni, este pedig kerülni a túl erős fényeket és a szétesett alvási rutint. A szakértő szerint így hétfőre a test már jóval közelebb kerülhet az új ritmushoz.

Hogyan tervezzük meg utazásunkat, hogy elkerüljük a jetlaget?

A hosszú repülőutak után sokan fáradtan kezdik a nyaralást vagy az üzleti utazást. A jetlag hatása azonban tudatos tervezéssel jelentősen csökkenthető.

Itt a megoldás a jetlag ellen: nem az, amire elsőre gondol

A hosszú repülőutak után jelentkező kimerültség, fejfájás és koncentrációzavar sok utazó rémálma. A jetlag azonban a szakértők szerint nem elsősorban az alváshiány miatt alakul ki, hanem azért, mert a szervezet belső órája nincs összhangban az új helyi fény–sötétség ciklussal.

 

