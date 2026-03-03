Orbán Viktor: A Tisza Pártot az ukránok finanszírozzák

Hangsúlyozta: az ukránok azért finanszírozzák pénzzel a Tiszát, mert egy ukránbarát kormányt akarnak Magyarország élén, és az ukránok emberét akarják látni a miniszterelnöki székben, "én meg nem az ő emberük vagyok, hanem a maguké, és ezért én nem felelek meg nekik, keresnek valaki mást" - jegyezte meg Orbán Viktor. A kormányfő elmondta, hogy ma kétfajta politika fut versenyt a magyar választáson. Az egyik az, amit nemzeti politikának nevezünk, "ez a mienk", a másik pedig egy ukránbarát politika.

Orbán Viktor hozzátette: nem vihetik el a magyarok pénzét Ukrajnába, nem vihetik el oda a gyerekeinket, és nem vihetik el oda a fegyvereinket se, mert azokra nekünk van szükségünk, hogy magunkat tudjuk védeni. Ez lesz a legfontosabb kérdés a következő időkben - mondta a miniszterelnök.

Kiemelte: a tét az, hogy magyarbarát vagy ukránbarát kormány lesz-e a választásokat követően. Úgy vélte: nem elég csak a nagy ügyekről beszélnünk, nem elég csak a mögöttünk hagyott négy évről, hanem a jövőről is kell beszélni, mert a jövő motiválja leginkább az embereket. "A kulcskérdés a következő négy évben az a háború lesz, és az, hogy hogyan tudjuk Magyarországot kívül tartani a háborún" - jelentette ki. A nyugat-európaiak eldöntötték, hogy az ukrán-orosz háborút meg fogják nyerni a frontvonalon.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

"Szerintem 2026 és 2030 között eljön az a pillanat, amikor katonákat is küldenek majd az ukrán frontra Európából", erről a francia és a brit miniszterelnök írtak is alá megállapodást, a német pedig csatlakozott - mondta. A kormányfő szerint azért csinálják ezt, "mert futnak a pénzük után", mivel elköltöttek 200 milliárd eurót, most 90 milliárd eurónyi hitelt adnak, az ukránok pedig még kérnek 800 milliárdot az ország fenntartására.

Előálltak még 700 milliárd dolláros fegyverzeti igénnyel is, és a nyugat-európaiak úgy látják, hogy ezt a pénzt egyetlen módon lehet visszaszerezni, "ha legyőzik az oroszokat, és jóvátételt fizettetnek velük". Ez egy olyan kaland, "amibe nekünk nem szabad belevágni" - emelte ki. Hozzátette azt is: Magyarországnak a háborúból ki kell maradnia, se fiatal katonát, se fegyvert, se pénzt nem szabad adni a háborúra. Ki kell maradni a háborúból és Ukrajna finanszírozásából - jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő emlékeztetett: Brüsszelben legutóbb 90 milliárd eurós hitelt szavaztak meg az ukránoknak úgy, hogy Magyarország ebből kimaradt a szlovákokkal és a csehekkel együtt.