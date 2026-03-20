Orbán Viktornak hálálkodnak a németek a brüsszeli csúcs alatt: „Danke Herr Orbán!”

Orbán Viktor neve a brüsszeli uniós csúcs kapcsán a német közvéleményben is egyre gyakrabban kerül elő. A magyar miniszterelnök Ukrajna finanszírozásával kapcsolatos álláspontja komoly visszhangot váltott ki, különösen Németországban – írja a Ripost.

„Danke Herr Orbán!” – A németek Orbán Viktornak hálálkodnak

Miközben Brüsszelben hivatalosan Európa gazdasági versenyképessége a téma, a háttérben az Ukrajnának szánt uniós pénzek körüli vita dominál. A Bild beszámolója szerint a német kancellár nyomást gyakorol Orbán Viktorra, aki blokkolná az Ukrajnának szánt milliárdos kifizetéseket. A lap közösségi oldalán a hozzászólók jelentős része nem a kritikát erősítette, hanem kifejezetten támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt.

Többen egyenesen köszönetet mondtak Orbán Viktornak, amiért szerintük gátat szab annak, hogy az európai pénzek Ukrajnába áramoljanak.

A kommentelők közül sokan követendő példának nevezték Orbán Viktor politikáját, és úgy fogalmaztak: Németországnak is hasonló vezetőre lenne szüksége.

Összezártak Orbán Viktor ellen, de elbuktak – megbicsaklott a brüsszeli terv

Hosszú tárgyalási napot tudhat maga mögött a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor azonban állta a sarat a brüsszeli uniós csúcstalálkozón, nem engedett a zsarolásnak, és támogatókra talált Giorgia Meloni olasz és Robert Fico szlovák kormányfő személyében.

Durva vita van Brüsszelben – Orbán Viktor elmondta, mi zajlik éppen

Orbán Viktor szerint kemény vita zajlott Brüsszelben az ukrán olajblokád ügyében. A miniszterelnök Bohár Dániel kérdésére azt mondta: Magyarországot egyszerre próbálták nyomás alá helyezni Ukrajna és egyes uniós vezetők is, ő azonban kitartott a magyar álláspont mellett.