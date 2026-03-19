Őrjöngenek az uniós vezetők Orbán Viktor miatt, Zelenszkijről viszont mélyen hallgatnak

Az európai vezetőkben hatalmas felháborodást váltott ki Orbán Viktor miniszterelnök vétója, azonban Zelenszkij Magyarország elleni olajblokádjáról mélyen hallgatnak. Orbán Viktor továbbra sem enged, az EU-csúcson kijelentette: Magyarország tartja a pozícióját.
Az uniós vezetők élesen bírálják Orbán Viktort amiatt, hogy megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomagot, miközben Magyarország érdekeit helyezte előtérbe. Azonban az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij Magyarország elleni olajblokádjáról a nyilvánosság előtt szinte senki sem beszél – hívja fel a figyelmet a Mandiner.

Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben az EU-csúcson 2026. március 19-én Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Az Associated Press beszámolója szerint az EU-csúcson példátlanul kemény hangú kritikát fogalmaztak meg a magyar kormányfővel szemben. Többen azzal vádolták Orbán Viktort, hogy a háborút belpolitikai célokra használja fel, mintha nem ismernénk Zelenszkij akcióit Magyarország ellen.

A legélesebb nyilatkozatot Petteri Orpo, finn miniszterelnök tette: „Ukrajnát fegyverként használja a választási kampányában, és ez nem helyes. Megállapodtunk, és úgy gondolom, hogy elárult minket.”

A német kancellár, Friedrich Merz kiemelte: „Az Európai Unió alapelve a lojalitás és a megbízhatóság.” A csúcs előtt még élesebben fogalmazott: „Orbán belföldi politikai okokból és egy választási kampány miatt hozta létre ezt a blokádot Európában.”

A belga miniszterelnök, Bart De Wever szerint elfogadhatatlan, ha valaki együtt dönt a vezetőkkel, majd utólag visszalép. Az osztrák kancellár, Christian Stocker hozzátette: „Ha Orbán a választásokkal indokolja döntését, az Ukrajna helyzetére és az ott élők szenvedéseire való tekintettel nem elfogadható.” 

Orbán Viktor nem enged

Orbán Viktor kitart álláspontja mellett: „Amiről beszélünk, az nem politika, hanem létkérdés Magyarország számára. Az olajhoz jutás létkérdés a magyaroknak. Ez nem vicc, nem politikai játék – Zelenszkijnek ezt meg kell értenie.” 

A konfliktus hátterében a Barátság kőolajvezeték ukrán szakaszának januári leállítása áll, amely akadályozza az olajszállítást Magyarország és Szlovákia felé. Bár az EU felajánlotta a javítás finanszírozását, a politikai vita egyre élesebb.

Orbán Viktor: Ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz

Az elmúlt évek egyik legfeszültebb hangulatú uniós csúcstalálkozója zajlik Brüsszelben. Orbán Viktor miniszterelnök világosan kijelentette: Magyarország tartja a pozícióját.

 

