Orbán Viktor kimondta, amit kevesen mernek – a háborúról van szó

A miniszterelnök több sorsdöntő nemzetközi kérdésről is beszélt a brit GB Newsnak. Orbán Viktor interjút adott, amelyben az ukrajnai háború lezárását és egy új európai rendszer kialakítását sürgette. Szóba került Oroszország, Európa biztonsága, a NATO, Donald Trump, a magyar választások és a migráció kérdése is.

Budapest, 2026. március 16. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által 2026. március 18-án közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a GB News brit kereskedelmi hírtelevíziónak a Karmelita kolostorban 2026. március 16-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az ukrajnai háborút be kell fejezni, és ezután lehet hozzákezdeni Oroszország bevonásával egy új biztonsági és kereskedelmi rendszer kialakításához – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a GB News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott, szerdán műsorra tűzött interjúban.

A kormányfő elmondta: egyetért azokkal a véleményekkel, hogy Európa védelmét meg kell erősíteni, mert Európa jelenleg gyenge. Éppen ezért nem az ukrán hadsereg megerősítését támogatja, hanem azokat az erőfeszítéseket, amelyek az Európai Unió és a NATO-tagországok katonai kapacitásainak erősítését célozzák - hangsúlyozta.

Hozzátette: egyetért azokkal a véleményekkel is, amelyek szerint Oroszország az erő nyelvén ért, de éppen ezért kell Európának nagyon erősnek lennie.

Ukrajna azonban nem erősít, hanem gyengít bennünket

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Arról is beszélt, hogy a világ a globális liberalizmus korszaka után a helyi szinteken érvényesülő patriotizmus felé tart. A változás nem az elmúlt két-három évben kezdődött, hanem sokkal korábban, és jelenleg egy új világrend van kialakulóban – tette hozzá.

Úgy fogalmazott: a modern politikatörténet előző, liberálisnak nevezhető szakasza egyértelműen véget ért, és bár a most következő korszakra "még senki nem talált ki jó elnevezést, mi úgy hívjuk, hogy hazafias". Valószínűleg ez az elnevezés sem elég pontos, de lényege az, hogy a globális liberalizmustól jelenleg a lokális patriotizmus felé haladunk – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy egyetért-e az Egyesült Államok által kezdett iráni hadműveletekkel, Orbán Viktor kifejtette: Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban folytatott legutóbbi megbeszélései alapján az a benyomása, hogy Trump meglátása szerint a háború forrása Irán.

Hozzátette: az ő hozzáállása óvatosabb, mint az amerikai elnöké, mert a térségben lezajlott korábbi konfliktusok tanulsága az, hogy könnyű megsemmisíteni egy ország hadseregét, nagyon nehéz azonban a hatalom konszolidálása.