Orbán Viktor kemény pofont adott Merznek: a magyar miniszterelnök nagy szívességet tett a németeknek

Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben, az EU-csúcsról távozva újságíróknak nyilatkozva. A kormányfő hangsúlyozta: ha az ukránok decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, „sose járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez”. De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, „nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna”. Hozzátette: „A helyzet februárban megváltozott, ukránok olajblokád alá vettek bennünket. Az a dilemma volt előttem, hogy tegyek úgy, mintha mi se történt volna, vagy mondjam azt, hogyha nincs olaj, akkor nincs pénz.”
Orbán Viktor nagy szívességet tett
A magyar döntésre és Orbán Viktor nyilatkozatára Alexander Sell az Európai Parlament képviselője, aki az Alternative for Germany (AfD) párt tagja is, az X-en reagált.
Orbán Viktor az Ukrajnának nyújtandó további pénzügyi támogatások megvétózásával nagy szívességet tett a német adófizetőknek is. A magas energiaárak, az ipar leépülése, az időskori elszegényedés és a rekordméretű államadósság mellett Németország nem engedheti meg magának, hogy újabb 90 milliárd euróval finanszírozza az ukrajnai háborút.
Mint ismert: Ukrajna január 27-én leállította az orosz kőolaj tranzitját a Barátság kőolajvezetéken keresztül Szlovákia és Magyarország felé, a vezetéket ért károkra hivatkozva.
Válaszul Magyarország felfüggesztette a dízelszállításokat Ukrajna irányába, majd blokkolta a 90 milliárd eurós uniós hitelt és a 20. szankciós csomagot addig, amíg az olajszállítás nem indul újra.