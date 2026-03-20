Orbán Viktor kemény pofont adott Merznek: a magyar miniszterelnök nagy szívességet tett a németeknek

Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben, az EU-csúcsról távozva újságíróknak nyilatkozva. A kormányfő hangsúlyozta: ha az ukránok decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, „sose járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez”. De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, „nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna”. Hozzátette: „A helyzet februárban megváltozott, ukránok olajblokád alá vettek bennünket. Az a dilemma volt előttem, hogy tegyek úgy, mintha mi se történt volna, vagy mondjam azt, hogyha nincs olaj, akkor nincs pénz.”

Orbán Viktor rendkívüli sajtótájékoztatója Brüsszelben 2026. március 20-án

Orbán Viktor nagy szívességet tett

A magyar döntésre és Orbán Viktor nyilatkozatára Alexander Sell az Európai Parlament képviselője, aki az Alternative for Germany (AfD) párt tagja is, az X-en reagált.

Orbán Viktor az Ukrajnának nyújtandó további pénzügyi támogatások megvétózásával nagy szívességet tett a német adófizetőknek is. A magas energiaárak, az ipar leépülése, az időskori elszegényedés és a rekordméretű államadósság mellett Németország nem engedheti meg magának, hogy újabb 90 milliárd euróval finanszírozza az ukrajnai háborút.

Mit seinem Veto zu weiteren Finanzhilfen für die Ukraine hat Viktor Orbán auch den deutschen Steuerzahlern einen großen Gefallen getan. Angesichts von hohen Energiepreisen, Deindustrialisierung, Altersarmut und Rekordschulden können wir uns die Finanzierung des Kriegs in der… pic.twitter.com/bebbapPU65 — Dr. Alexander Sell, MEP (@AlxSell) March 20, 2026

Mint ismert: Ukrajna január 27-én leállította az orosz kőolaj tranzitját a Barátság kőolajvezetéken keresztül Szlovákia és Magyarország felé, a vezetéket ért károkra hivatkozva.

Válaszul Magyarország felfüggesztette a dízelszállításokat Ukrajna irányába, majd blokkolta a 90 milliárd eurós uniós hitelt és a 20. szankciós csomagot addig, amíg az olajszállítás nem indul újra.