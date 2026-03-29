Az öregedés nem folyamatos: két életkor, amikor minden megváltozik

Az öregedés sokáig egy lassú, folyamatos folyamatnak tűnt. Az öregedés azonban kutatások szerint nem egyenletes, hanem két kritikus életkorban – 44 és 60 évnél – hirtelen felgyorsul.
Az öregedés nem egy lineáris folyamat, hanem úgynevezett „biológiai ugrásokkal” zajlik. A Stanford Egyetem kutatása szerint az emberi szervezetben található molekulák és mikroorganizmusok jelentős része nem fokozatosan változik, hanem bizonyos életkorokban hirtelen átalakul – írja a Focus.

Az öregedés 44 és 60 éves korban látványos és hirtelen biológiai változásokat indíthat el a szervezetben Fotó:Illusztráció/Unplash

Öregedés – mi történik 44 éves korban?

A vizsgálat során több mint 100 ember biológiai mintáit elemezték évekig, és közel 250 milliárd adatpontot gyűjtöttek. Az eredmények alapján a változások 81 százaléka nem lineáris, hanem két fő időszakhoz köthető.

A kutatók szerint a 40-es évek közepe az egyik legfontosabb fordulópont. Ebben az időszakban többek között:

  • megváltozik az anyagcsere (alkohol, zsír, koffein feldolgozás)
  • romolhat a szív- és érrendszer állapota
  • átalakul a bőr és az izomzat működése

Érdekesség, hogy ezek a változások nemcsak a nőknél jelentkeznek, hanem a férfiaknál is, tehát nem kizárólag hormonális okok állnak a háttérben.

Öregedés 60 éves korban – még nagyobb fordulat

A második kritikus szakasz 60 éves kor körül következik be, amikor:

  • az immunrendszer működése jelentősen változik
  • romlik a szénhidrát-anyagcsere
  • a veseműködés is érintett lehet

Ebben az időszakban nő meg igazán az olyan betegségek kockázata, mint a szív- és érrendszeri problémák vagy az Alzheimer-kór.

Miért fontos ez az egészség szempontjából?

A kutatók szerint ezek a biomolekuláris változások magyarázhatják, hogy miért nem fokozatosan, hanem hirtelen nő bizonyos betegségek kockázata.

A „hirtelen öregedési ugrások” azt jelentik, hogy a szervezet bizonyos rendszerei egyszerre kezdenek romlani, ami láncreakciót indíthat el.

Mit tehetünk az öregedés lassításáért?

A szakértők szerint a legfontosabb a megelőzés ezekben a kritikus életszakaszokban:

  • rendszeres mozgás a szív és izmok védelmére
  • alkoholfogyasztás csökkentése
  • tudatos táplálkozás
  • stressz kezelése

A kutatás egyik vezetője szerint érdemes már egészséges állapotban változtatni az életmódon, nem akkor, amikor a problémák már megjelentek.

