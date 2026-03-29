Az öregedés nem folyamatos: két életkor, amikor minden megváltozik

Az öregedés nem egy lineáris folyamat, hanem úgynevezett „biológiai ugrásokkal” zajlik. A Stanford Egyetem kutatása szerint az emberi szervezetben található molekulák és mikroorganizmusok jelentős része nem fokozatosan változik, hanem bizonyos életkorokban hirtelen átalakul – írja a Focus.

Öregedés – mi történik 44 éves korban?

A vizsgálat során több mint 100 ember biológiai mintáit elemezték évekig, és közel 250 milliárd adatpontot gyűjtöttek. Az eredmények alapján a változások 81 százaléka nem lineáris, hanem két fő időszakhoz köthető.

A kutatók szerint a 40-es évek közepe az egyik legfontosabb fordulópont. Ebben az időszakban többek között:

megváltozik az anyagcsere (alkohol, zsír, koffein feldolgozás)

romolhat a szív- és érrendszer állapota

átalakul a bőr és az izomzat működése

Érdekesség, hogy ezek a változások nemcsak a nőknél jelentkeznek, hanem a férfiaknál is, tehát nem kizárólag hormonális okok állnak a háttérben.

Öregedés 60 éves korban – még nagyobb fordulat

A második kritikus szakasz 60 éves kor körül következik be, amikor:

az immunrendszer működése jelentősen változik

romlik a szénhidrát-anyagcsere

a veseműködés is érintett lehet

Ebben az időszakban nő meg igazán az olyan betegségek kockázata, mint a szív- és érrendszeri problémák vagy az Alzheimer-kór.

Miért fontos ez az egészség szempontjából?

A kutatók szerint ezek a biomolekuláris változások magyarázhatják, hogy miért nem fokozatosan, hanem hirtelen nő bizonyos betegségek kockázata.

A „hirtelen öregedési ugrások” azt jelentik, hogy a szervezet bizonyos rendszerei egyszerre kezdenek romlani, ami láncreakciót indíthat el.

Mit tehetünk az öregedés lassításáért?

A szakértők szerint a legfontosabb a megelőzés ezekben a kritikus életszakaszokban:

rendszeres mozgás a szív és izmok védelmére

alkoholfogyasztás csökkentése

tudatos táplálkozás

stressz kezelése

A kutatás egyik vezetője szerint érdemes már egészséges állapotban változtatni az életmódon, nem akkor, amikor a problémák már megjelentek.

Naptári életkorunk nem mindig tükrözi hűen testünk valós fizikai állapotát. A korai öregedés felismerésére a kutatók most egy új, megbízhatóbb módszert dolgoztak ki. Egy egyszerű vérvizsgálat révén 10 olyan kulcsfontosságú markert azonosítottak, amelyek pontosan megmutatják a biológiai és a kronológiai korunk közötti különbséget.