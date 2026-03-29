Az öregedés nem folyamatos: két életkor, amikor minden megváltozik

Az öregedés nem egy lineáris folyamat, hanem úgynevezett „biológiai ugrásokkal” zajlik. A Stanford Egyetem kutatása szerint az emberi szervezetben található molekulák és mikroorganizmusok jelentős része nem fokozatosan változik, hanem bizonyos életkorokban hirtelen átalakul – írja a Focus.
Öregedés – mi történik 44 éves korban?
A vizsgálat során több mint 100 ember biológiai mintáit elemezték évekig, és közel 250 milliárd adatpontot gyűjtöttek. Az eredmények alapján a változások 81 százaléka nem lineáris, hanem két fő időszakhoz köthető.
A kutatók szerint a 40-es évek közepe az egyik legfontosabb fordulópont. Ebben az időszakban többek között:
- megváltozik az anyagcsere (alkohol, zsír, koffein feldolgozás)
- romolhat a szív- és érrendszer állapota
- átalakul a bőr és az izomzat működése
Érdekesség, hogy ezek a változások nemcsak a nőknél jelentkeznek, hanem a férfiaknál is, tehát nem kizárólag hormonális okok állnak a háttérben.
Öregedés 60 éves korban – még nagyobb fordulat
A második kritikus szakasz 60 éves kor körül következik be, amikor:
- az immunrendszer működése jelentősen változik
- romlik a szénhidrát-anyagcsere
- a veseműködés is érintett lehet
Ebben az időszakban nő meg igazán az olyan betegségek kockázata, mint a szív- és érrendszeri problémák vagy az Alzheimer-kór.
Miért fontos ez az egészség szempontjából?
A kutatók szerint ezek a biomolekuláris változások magyarázhatják, hogy miért nem fokozatosan, hanem hirtelen nő bizonyos betegségek kockázata.
A „hirtelen öregedési ugrások” azt jelentik, hogy a szervezet bizonyos rendszerei egyszerre kezdenek romlani, ami láncreakciót indíthat el.
Mit tehetünk az öregedés lassításáért?
A szakértők szerint a legfontosabb a megelőzés ezekben a kritikus életszakaszokban:
- rendszeres mozgás a szív és izmok védelmére
- alkoholfogyasztás csökkentése
- tudatos táplálkozás
- stressz kezelése
A kutatás egyik vezetője szerint érdemes már egészséges állapotban változtatni az életmódon, nem akkor, amikor a problémák már megjelentek.
