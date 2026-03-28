Ez az apró nyomelem titokban lassítja az öregedést

Az öregedés mindenkit érint, de a tudomány egyre többet tud arról, hogyan lassítható ez a folyamat a szervezetünkben. Különösen a vérerek egészsége kulcsfontosságú: ha az artériák idő előtt veszítenek rugalmasságukból, nő a szív- és érrendszeri betegségek kockázata. Új kutatások szerint egy gyakran alulértékelt mikrotápanyag, a cink, hatékonyan támogathatja az érfalak épségét és lassíthatja az öregedést – írja a Focus.

A cink lassíthatja az öregedést

Hogyan befolyásolja a cink az öregedést az erekben?

A vérerek állandó mechanikai terhelésnek vannak kitéve, amit a magas vérnyomás, gyulladások vagy kisebb sérülések tovább fokozhatnak. Ilyenkor a sejtekben felhalmozódó prelamin A nevű fehérje felgyorsíthatja az öregedést. A cink azonban segíthet megőrizni a sejtmagok stabilitását és lassítani a sejtek idő előtti öregedését. A kutatások szerint a megfelelő cinkszint:

csökkenti az oxidatív stresszt;

szabályozza a gyulladásos folyamatokat;

stabilizálja az érfalak működését.

Ez a három hatás együtt járulhat hozzá az erek hosszabb távú egészségéhez, ami közvetlenül lassítja az öregedés bizonyos folyamatait.

Miért gyorsul fel az érfalak öregedése sérüléskor?

A mikrosérülések a vérerekben különösen veszélyesek, mert a helyi gyulladás és a sejtszerkezet károsodása gyorsítja az öregedést. Az érfal sejtjeiben bekövetkező változások a szív- és érrendszeri betegségek egyik kulcsmechanizmusát jelentik, így a sérült erek védelme létfontosságú a hosszú távú egészség szempontjából.

Hogyan támogathatjuk természetesen az érrendszer egészségét?

A cink rendszeres bevitele mellett az étrend is fontos szerepet játszik az érfalak és a szervezet egészségének megőrzésében. Jó cinkforrások a hús, hal, tejtermékek, diófélék és magvak, amelyek biztosítják a folyamatos mikrotápanyag-ellátást. A megfelelő mennyiségű cink fogyasztása nemcsak az erek stabilitását segíti, hanem az egész testet támogatja a sejtek optimális működésében, ezáltal hozzájárulva a lassabb öregedéshez.

Korai öregedés: 10 intő jel, hogy valami nincs rendben

Naptári életkorunk nem mindig tükrözi hűen testünk valós fizikai állapotát. A korai öregedés felismerésére a kutatók most egy új, megbízhatóbb módszert dolgoztak ki. Egy egyszerű vérvizsgálat révén 10 olyan kulcsfontosságú markert azonosítottak, amelyek pontosan megmutatják a biológiai és a kronológiai korunk közötti különbséget.