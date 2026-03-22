Hihetetlen, mi gyorsítja az öregedést – a közvetlen környezetében lehet a probléma forrása

Mindannyian találkoztunk már olyan emberekkel, akik miatt a nap végére fáradtabbnak és stresszesebbnek érezzük magunkat. Azonban nemcsak a hangulatunkra vannak hatással: egy friss kutatás szerint a negatív kapcsolatok gyorsíthatják az öregedés folyamatát – írja a HuffPost.

A stressz és a negatív kapcsolatok gyorsíthatják az öregedést – Fotó: Unsplash

Hogyan befolyásolják a negatív kapcsolatok az öregedést?

Az új tanulmány kimutatta, hogy azok, akiknek több problémát okozó személy van a környezetében, biológiailag idősebbek lehetnek, mint a tényleges koruk.

Minden további ilyen személy nagyjából másfél százalékkal gyorsítja az öregedés folyamatát, ami akár kilenc hónapnyi „többlet életkort” jelenthet.

Különösen a családtagok jelentik a legnagyobb terhelést, míg a házastársak kevésbé befolyásolják az öregedést.

Miért veszélyesek a mindennapi stresszes kapcsolatok?

Azok a kapcsolatok, amelyekből nem lehet egyszerűen kilépni – például családtagok, munkatársak vagy lakótársak –, folyamatosan aktiválják a szervezet stresszrendszerét. Ez gyulladáshoz, anyagcsere-problémákhoz és a sejtek működését befolyásoló változásokhoz vezethet, amelyek mind gyorsítják az öregedést. A krónikus stressz ráadásul önmagában is az öregedés egyik fő mozgatórugója.

Kik vannak leginkább kitéve a gyorsabb öregedésnek?

A kutatás szerint leginkább a nők, a rendszeresen dohányzók, a gyengébb egészségűek és a nehéz gyermekkori élményekkel rendelkezők találkoznak több negatív kapcsolattal. Ezek a személyek nagyobb valószínűséggel tapasztalják a mindennapi stressz és a nehéz kapcsolatok okozta öregedést.

