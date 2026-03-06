114 éves lett a világ egyik legismertebb keksze

Az Oreo története jóval több érdekességet rejt, mint azt elsőre gondolnánk. A névválasztástól a különleges ízekig számos meglepő részlet övezi a márkát - írja a lovefood.

Az Oreo különleges ízei országonként eltérhetnek

Fotó: Unsplash

10 érdekesség az Oreo kekszről

1. 114 éves az Oreo

Kevesen tudják, hogy az „Oreo Biscuit” 1912. március 6-án került először a boltok polcaira a National Biscuit Company jóvoltából. A vállalat ma a Mondelēz International része, amelyhez a Nabisco és a Cadbury márkák is tartoznak. Az Oreo így mára 114 éves múltra tekint vissza.

2. Nem ez volt az első ilyen keksz

Bár sokan az Oreót tartják az első csokoládés, krémmel töltött szendvicskeksznek, valójában már 1908-ban létezett egy hasonló termék. A Sunshine Biscuit Company akkor dobta piacra a Hydrox nevű kekszet. Az Oreo soha nem ismerte el, hogy ez szolgált volna mintául, de a Hydrox időben megelőzte.

3. Súlyra árulták

A kezdeti években az Oreót nem csomagolt formában, hanem kimérve árusították. Egy 1986-os visszaemlékezés szerint az első adag kekszet egy New Jersey-i élelmiszerbolt vásárolta meg 2,35 dollárért, mintegy 4,2 kilogrammnyi mennyiségben.

4. Honnan ered az „Oreo” név?

A név eredetére máig nincs hivatalos magyarázat, csupán feltételezések. Egyes vélemények szerint a francia arany szóból származik, mivel az első csomagolás aranyszínű volt. Más elméletek szerint a két „O” betű a két kekszlapot jelképezi, amelyek között a krém található. A pontos eredet talán homályban marad, de a név világszerte ismertté vált.

5. Több mint 100 országban kapható

Az Oreo ma már több mint száz országban elérhető. A legnagyobb piacai közé tartozik az Egyesült Államok, Kína, az Egyesült Királyság, Indonézia, Kanada, Mexikó, Spanyolország, Argentína, India és Németország. 2019-ben az amerikai és a kínai értékesítés együtt a teljes forgalom 70 százalékát tette ki.

