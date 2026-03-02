Rémálom a magasban: méhek lepték el az óriáskereket, több gyerek súlyosan megsérült – videó

Súlyos incidens árnyékolta be a nagdai Shivratri vásárt: egy méhraj támadt a mozgó óriáskeréken ülő emberekre. A váratlan balesetben három, egy családhoz tartozó gyermek súlyosan megsérült, mindannyiukat intenzív osztályon ápolják – írja a Bhaskar English.

Súlyos baleset történt egy óriáskeréken (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Méhtámadás az óriáskeréken: kitört a pánik

Szemtanúk szerint az óriáskerék teljes sebességgel forgott, amikor a méhek hirtelen rátámadtak az utasokra. A kabinokban ülők sikoltozni kezdtek, többen ruhájukkal próbálták védeni az arcukat, néhányan pedig még a magasból is megkíséreltek lemászni.

A kezelő azonnal leállította a szerkezetet, de akik a levegőben rekedtek, továbbra is ki voltak téve a csípéseknek, amíg az óriáskerék teljesen meg nem állt.

A három súlyos sérült – két 13 és egy 15 éves gyerek – ugyanabból a családból származik. Az egyik gyermek állapota válságos, miután a szemén is csípés érte, jelenleg is megfigyelés alatt tartják. A méhraj megjelenésének oka egyelőre nem ismert, a hatóságok vizsgálatot indítottak, és a vásár biztonsági intézkedéseit is felülvizsgálják.

Horror a vidámparkban: két gyermek zuhant ki az óriáskerékből – videó

Két gyermek kizuhant egy óriáskerékből az Egyesült Államokban egy utazó szabadtéri vidámparkban. A súlyos óriáskerék-baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Rémálom a vidámparkban: összeomlott az óriáshinta, gyerekeket csapott a falhoz

Egyetlen pillanat alatt vált az önfeledt szórakozás rémálommá az egyik indiai városban. Madhya Pradesh államban a tömött vidámparki óriáshinta váratlanul összeomlott. A mozgásban lévő szerkezet nekicsapódott egy közeli falnak, a rajta ülő gyerekek pedig a levegőbe repültek – legalább 14-en megsérültek, köztük több súlyosan.