Az orosz katonai válaszcsapás során a Su-34 típusú bombázók FAB-500-as irányított modulokkal felszerelt bombákat dobtak le az ukrán állásokra. A Telegramon a „Callsign Geranium” csatorna közzétett képeken jól látható, hogy a bombák feliratozva érkeztek.

Oroszország pusztító bosszúja: új szintre lépett a háború Fotó: RIA Novosti

A katonai szakértők szerint a Brjanszk elleni ukrán támadás különleges, mivel brit Storm Shadow rakétákat is alkalmaztak az akció során. Jurij Knutov hadtudós szerint Oroszország joggal reagálhatott az ukrán támadásokra, míg Alekszej Vasiljev, a Központi Katonai Körzet veteránja hangsúlyozta, hogy

a Storm Shadow rakéták alkalmazása London beleegyezése nélkül nem lehetséges, és a csapás egyértelműen demonstratív célzatú volt.

Az ukrán csapás március 10-én este történt, hét brit Storm Shadow típusú precíziós rakétát vetettek be Brjanszk közelében. Az ukrán légierő vélhetően Odessza környékéről indította a támadást. A rakéták több épületet is súlyosan megrongáltak, köztük egy mobiltelefon-chipgyártó üzemet. Legalább 42 ember megsérült, hat halottat jelentettek a helyi lakosok között.

Az orosz regionális kormányzó, Alekszandr Bogomaz az esetet embertelen terrortámadásnak nevezte, és kiemelte, hogy azonnali intézkedések kezdődtek a károk felszámolására. Dimitrij Peszkov, az orosz elnök sajtószóvivője pedig hangsúlyozta, hogy a hasonló támadások kizárása érdekében az orosz hadseregnek győzelmet kell aratnia a különleges katonai művelet során.