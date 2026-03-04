Hirtelen lángba borult egy orosz tanker – senki sem tudja, pontosan mi történt

Egy orosz olajszállító tanker gyulladt ki a Földközi-tengeren, miután a beszámolók szerint dróntámadás érte a hajót Málta közelében. A lángoló hajóról készült képeken hatalmas tűz és sűrű fekete füst látható, amely az ég felé gomolyog – írja a DailyMail.

Az orosz olajszállító tanker lángokban állt a Földközi-tengeren Málta közelében a feltételezett dróntámadás után.Fotó: X

Orosz olajszállító tanker elleni feltételezett dróntámadás

A hajó az Arctic Metagaz nevű LNG-szállító tanker, amely cseppfolyósított földgázt szállított. A hajót az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság korábban szankciós listára helyezte.

Biztonsági források szerint a támadás mögött akár egy haditengerészeti drón is állhatott, amelyet feltételezések szerint Ukrajna vethetett be az orosz hajó ellen. A feltételezést azonban hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.

BREAKING:



Drones have struck the Russian LNG tanker Arctic Metagaz off the coast of Malta pic.twitter.com/GG19TKp3uK — Visegrád 24 (@visegrad24) March 3, 2026

A legénység túlélte az incidenset

A máltai fegyveres erők közlése szerint a hajóról vészjelzés érkezett, majd mentési művelet indult. A legénységet végül egy mentőcsónakban találták meg a líbiai kutatási és mentési övezetben.

A hatóságok szerint minden tengerész életben van.

„A túlélőket egy mentőcsónakban találtuk meg a líbiai mentési régióban. A jelentések szerint a teljes legénység biztonságban van” – közölte a hadsereg.

A tanker utoljára hétfőn jelentette pozícióját a MarineTraffic hajókövető rendszer adatai szerint, amikor Málta partjai közelében haladt.

Feszültség a világ több pontján

A tengeri incidens egy rendkívül feszült nemzetközi helyzetben történt. A Közel-Keleten az elmúlt napokban rakéták és drónok csapódtak be több ország területén, miután az Egyesült Államok és Izrael támadásokat indított Irán ellen.

Irán válaszul több amerikai és szövetséges célpontot támadott meg a térségben, többek között Bahreinben, Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben.

A konfliktus Európát is elérte: a hétvégén egy drón csapódott be a brit RAF Akrotiri katonai bázis közelében Cipruson. A támadásban nem sérült meg senki, és csak minimális károkat okozott.

Találat érte a világ egyik legnagyobb olajfinomítóját, kitört az olajpánik

Drónok csapódtak be a világ egyik legnagyobb olajfinomítójába, és zavar keletkezett a közel-keleti földgáztermelésben is a kiszélesedő iráni konfliktus miatt. Izrael közben leállította a Földközi-tenger egyik legnagyobb földgázmezőjét, a Leviatánt, ami átmeneti leállást jelent az Egyiptom és Jordánia irányába történő szállításokban.