gyász

Megteltek a temetők Ukrajnában – képeken a döbbenetes helyzet

Miközben Magyarországon a hétvége sokaknak a pihenést jelenti, a szomszédos Ukrajnában számos család számára a gyász lett a mindennapok része. Az orosz-ukrán háború áldozatai mögött nemcsak a fronton elesettek számai állnak, hanem túlterhelt temetők, szétszakadt családok és súlyos mentális terhek is.
Lembergben már új parcellákat kellett megnyitni a katonai temetésekhez, mert a korábbi területek megteltek. A helyzet jól mutatja, mekkora emberi ára van a háborúnak, amelynek következményei nemcsak a harctéren, hanem a hátországban is egyre látványosabban jelentkeznek. A legfrissebb ENSZ-adatok szerint az orosz-ukrán háború áldozatainak száma 2026 februárjában legalább 188 civil halt meg és 757 sebesült meg Ukrajnában.

Az orosz-ukrán háború áldozatai nemcsak a fronton, hanem a hátországban is egyre súlyosabb nyomot hagynak: temetők telnek meg, családok gyászolnak, a lelki terhek pedig nőnek - CHERNIHIV, UKRAINE - FEBRUARY 24: Civilians and relatives / loved ones of fallen Ukrainian soldiers attend a commemoration event marking the fourth anniversary of Russia’s full-scale invasion of Ukraine at a memorial cemetery in Chernihiv, Ukraine on February 24, 2026. Maksym Kishka / Anadolu (Photo by Maksym Kishka / Anadolu via AFP)
Fotó: MAKSYM KISHKA / ANADOLU / AFP

Az orosz-ukrán háború áldozatai – temetésekkel kezdődnek a napok

A nyugat-ukrajnai városokban is mindennapossá vált a veszteség. Lembergben a katonai temető korábbi része teljesen megtelt, ezért új területet kellett kijelölni az elesett katonák számára. 

Ez szimbolikusan is megmutatja, milyen súlyos az az orosz-ukrán háború áldozatai által okozott veszteség.

LVIV, UKRAINE - FEBRUARY 24: Soldiers, citizens and relatives of the Ukrainian soldiers, who died in the Russian-Ukrainian war, attend the funeral ceremony at Lychakiv Cemetery in Lviv, Ukraine on February 24, 2026. On the fourth anniversary of Russia's full-scale invasion of Ukraine, the city bid farewell to three soldiers who died in the war. Michael Sorrow / Anadolu (Photo by Michael Sorrow / Anadolu via AFP)
Sok temetőben már új parcellákat kellett megnyitni a katonai temetésekhez
Fotó: MICHAEL SORROW / ANADOLU / AFP

Nemcsak a fronton pusztít a háború

A harcok mellett a lakosság mentális állapota is súlyosan romlik. Az ENSZ Nők szervezete szerint nők és lányok százezrei szorultak pszichológiai támogatásra és más alapvető segítségre a háború kezdete óta. A folyamatos bizonytalanság, a gyász, az éjszakai támadások és az infrastruktúrát érő csapások egyaránt hozzájárulnak a lelki válsághoz.

LVIV, UKRAINE - FEBRUARY 24: Soldiers, citizens and relatives of the Ukrainian soldiers, who died in the Russian-Ukrainian war, attend the funeral ceremony at Lychakiv Cemetery in Lviv, Ukraine on February 24, 2026. On the fourth anniversary of Russia's full-scale invasion of Ukraine, the city bid farewell to three soldiers who died in the war. Michael Sorrow / Anadolu (Photo by Michael Sorrow / Anadolu via AFP)
Átadják az ukrán zászlót egy elesett katona gyászoló családjának
Fotó: MICHAEL SORROW / ANADOLU / AFP

A veszteségek mértékéről eltérnek a becslések

A katonai veszteségekről továbbra sincs teljesen egységes, függetlenül ellenőrizhető adat, de a Reuters által idézett CSIS-becslés szerint 2026 januárjáig az ukrán halálos katonai veszteség 100 ezer és 140 ezer közé, az oroszé pedig 275 ezer és 325 ezer közé tehető. Más becslések ennél magasabb, illetve a sebesülteket is tartalmazó számokat említenek, ezért ezekkel az adatokkal óvatosan kell bánni.

Minden második ukrán ellenségként tekint Magyarországra

Az ukránok fele ellenséges országnak tartja Magyarországot – derül ki a Gradus Research Company felméréséből, amelynek eredményeit március 18-án osztották meg a Kyiv Independenttel. Magyar Péter eközben folyamatosan a hazánkra ellenségként tekintő ukránokkal egyeztet.

Abszurd magyarázatot adott az ukrán hadsereg a kényszersorozott magyar katona halálára

Tavaly decemberben erőszakkal besoroltak egy kárpátaljai magyar férfit Ukrajnában, aki idén márciusban tisztázatlan körülmények között meghalt. Az ukrán hadsereg jelentése szerint a férfi öngyilkos lett, méghozzá úgy, hogy többször saját magára lőtt, majd a fegyvert eltüntette. A kényszersorozás után elhunyt férfi halálát okozó fegyvert ugyanis nem sikerült azonosítani. A tragikus történetről és az ukrán hadsereg képtelen magyarázatáról az Ellenpont közölt részleteket.

 

 

