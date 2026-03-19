Megteltek a temetők Ukrajnában – képeken a döbbenetes helyzet

Lembergben már új parcellákat kellett megnyitni a katonai temetésekhez, mert a korábbi területek megteltek. A helyzet jól mutatja, mekkora emberi ára van a háborúnak, amelynek következményei nemcsak a harctéren, hanem a hátországban is egyre látványosabban jelentkeznek. A legfrissebb ENSZ-adatok szerint az orosz-ukrán háború áldozatainak száma 2026 februárjában legalább 188 civil halt meg és 757 sebesült meg Ukrajnában.

Az orosz-ukrán háború áldozatai nemcsak a fronton, hanem a hátországban is egyre súlyosabb nyomot hagynak: temetők telnek meg, családok gyászolnak, a lelki terhek pedig nőnek

Fotó: MAKSYM KISHKA / ANADOLU / AFP

Az orosz-ukrán háború áldozatai – temetésekkel kezdődnek a napok

A nyugat-ukrajnai városokban is mindennapossá vált a veszteség. Lembergben a katonai temető korábbi része teljesen megtelt, ezért új területet kellett kijelölni az elesett katonák számára.

Ez szimbolikusan is megmutatja, milyen súlyos az az orosz-ukrán háború áldozatai által okozott veszteség.

Sok temetőben már új parcellákat kellett megnyitni a katonai temetésekhez

Fotó: MICHAEL SORROW / ANADOLU / AFP

Nemcsak a fronton pusztít a háború

A harcok mellett a lakosság mentális állapota is súlyosan romlik. Az ENSZ Nők szervezete szerint nők és lányok százezrei szorultak pszichológiai támogatásra és más alapvető segítségre a háború kezdete óta. A folyamatos bizonytalanság, a gyász, az éjszakai támadások és az infrastruktúrát érő csapások egyaránt hozzájárulnak a lelki válsághoz.

Átadják az ukrán zászlót egy elesett katona gyászoló családjának

Fotó: MICHAEL SORROW / ANADOLU / AFP

A veszteségek mértékéről eltérnek a becslések

A katonai veszteségekről továbbra sincs teljesen egységes, függetlenül ellenőrizhető adat, de a Reuters által idézett CSIS-becslés szerint 2026 januárjáig az ukrán halálos katonai veszteség 100 ezer és 140 ezer közé, az oroszé pedig 275 ezer és 325 ezer közé tehető. Más becslések ennél magasabb, illetve a sebesülteket is tartalmazó számokat említenek, ezért ezekkel az adatokkal óvatosan kell bánni.

További tartalmak:

