Súlyos dolgokat mondott Orbán Balázs a kampányról

Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

orosz-ukrán háború

Ez mindent megváltoztathat: meglepő fordulat az orosz-ukrán háborúban

Egy elemzés szerint Oroszország nem zárkózik el teljesen a kompromisszumoktól a háborúban. Az orosz-ukrán háború kapcsán a szerző azt állítja, hogy a Donbasz átengedése közelebb vihetne a megállapodáshoz. Ugyanakkor az írás szerint ez jogilag és erkölcsileg is súlyosan vitatott lépés lenne.
orosz-ukrán háborúAz orosz-ukrán háború 4 éveelemzésDonbaszOroszországUkrajna

Meglepő elemzés jelent meg a The American Conservative oldalán az orosz-ukrán háborúról: a szerző öt érvet sorol fel amellett, hogy Ukrajnának miért kellene lemondania területei egy részéről a háború lezárása érdekében. Az írás szerint Putyin és Oroszország több kérdésben is tett részleges engedményeket, miközben a Donbász és a Krím ügyében továbbra is hajthatatlan maradt.

orosz-ukrán háború, Moszkva, 2026. március 4.Vlagyimir Putyin orosz elnök a belügyminisztérium vezetőségének évenkénti kibővített ülésén Moszkvában 2026. március 4-én.MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Szolovjova
Orosz-ukrán háború: Egy amerikai elemzés 5 érvet sorol fel a területek átengedésével kapcsolatban (illusztráció, a képen Vlagyimir Putyin orosz elnök) Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Szolovjova

Miért kellene lemondania Ukrajnának a Donbászról, és átengednie Oroszországnak?

  • Az orosz-háború lezárása
  • További veszteségek elkerülése
  • Történelmi-etnikai választóvonal
  • Jövőbeli biztonság a régiónak
  • Ukrajna európai integrációja

Az elemzés szerint félrevezető az az állítás, hogy Oroszország semmilyen kompromisszumra nem hajlandó. A szerző úgy látja, Moszkva alapvető háborús céljai nem változtak, de több kérdésben is tett engedményeket: nem ellenzi Ukrajna európai uniós tagságát, hajlandóságot mutatott bizonyos biztonsági garanciák elfogadására, és a határok ügyében is felvetett lehetséges kompromisszumokat. Ugyanakkor a Donbász egészének és a Krímnek Oroszországhoz tartozását továbbra is „nem alku tárgyának” tekinti.

Az elemzés központi állítása, hogy bár igazságtalan volna, ha Ukrajna területet adna át, mégis öt gyakorlati érv szólhat amellett, hogy a Donbász ügyében engedjen.

Az orosz-ukrán háború gyors lezárása a béke érdekében

Az első érv az emberéletek védelme. Az elemzés szerint az ukrán veszteségek súlyosak és hosszú távon fenntarthatatlanok, ezért a háború befejezése sürgető érdek. A szerző úgy látja, Oroszország egyik fő célja, hogy megakadályozza Ukrajna NATO-tagságát, ez lényegében már teljesült, a másik cél pedig a donbászi orosz ajkú lakosság helyzete. Mivel ezt Moszkva immár nem alku tárgyának tekinti, a Donbász átengedése a háború lezárásának egyik kulcsa lehet.

Volodymyr Zelenskiy, Ukraine's president, during a news conference with Friedrich Merz, Germany's chancellor, at the Chancellery in Berlin, Germany, on Monday, Dec. 15, 2025. European officials are growing concerned that an emerging US-brokered peace deal in Ukraine could be exploited by Russia, paving the way for a re-invasion of territory in the war-battered nation's eastern Donbas region. Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
Az ukrán embereknek is érdekében áll a háború lezárása, és a mielőbbi béke (A képen Volodimir Zelenszkij ukrán államfő) 
Fotó: Bloomberg/Getty Images

Elkerülhetetlen veszteség helyett

A második érv az, hogy az elemzés szerint Ukrajna vagy diplomáciai úton veszíti el a Donbászt, vagy katonai úton. A szerző ezt elkerülhetetlen kimenetnek tartja, és azt állítja, hogy ha a térség így is elveszik, akkor jobb tárgyalásos úton rendezni a kérdést, mint további emberéletek árán háborúban elveszíteni.

Ukrajna: egyre brutálisabb módszerekkel viszik a frontra az embereket – videó

Történelmi és etnikai határ

A harmadik érv történelmi és etnikai alapú. Az elemzés szerint Ukrajna hagyományosan megosztott ország volt: az északnyugati és középső részek inkább Európa felé orientálódtak, míg a délkeleti térségek inkább Oroszország felé. Ebből a nézőpontból a Donbász mentén meghúzott határ a szerző szerint történelmileg és kulturálisan is értelmezhetőbb lenne, mint egy ennél nyugatabbra vagy keletebbre húzott választóvonal.

A térképen Ukrajna ásványkincsei, melyek ellenőrzése központi kérdés több ország geostratégiai és gazdasági elképzelésében is Forrás: By Zbigniew Dylewskie, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124468378

Nagyobb jövőbeli biztonság Ukrajna és Oroszország részére

A negyedik érv a jövőbeli biztonság kérdése. Az elemzés szerint Ukrajnának valódi biztonsági garanciákra van szüksége, de Oroszország a NATO közeledését és a Donbász, illetve a Krím körüli konfliktust tekintette a támadás fő okának. A szerző úgy véli, ha ezek a vitás területek kikerülnek az ukrán-orosz konfliktuszónából, az csökkentheti egy újabb háború esélyét.

Ukrajna útja az Európai Unió felé

Az ötödik érv az európai integráció és a belső stabilitás. Az elemzés szerint egy kisebb, de szuverén, Nyugat felé integrálódó Ukrajna az EU-tagság felé is könnyebben haladhatna. A szerző azt állítja, hogy a Donbász leválása megkönnyíthetné a belső etnikai és politikai feszültségek kezelését is, és csökkenthetné annak veszélyét, hogy a háború után újra belső konfliktus alakuljon ki.

Ezért nem zárul le az orosz–ukrán konfliktus – gyomorforgató részletek láttak napvilágot

Az elemzés végkövetkeztetése az, hogy a Donbász átengedése jogilag és erkölcsileg igazságtalan lenne, de a szerző szerint gyakorlati szempontból mégis Ukrajna érdekeit szolgálhatná, mert véget vethetne a háborúnak, mérsékelhetné a veszteségeket, és megnyithatná az utat egy nyugatiasabb, biztonságosabb jövő felé.

 

 

