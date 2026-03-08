Ez mindent megváltoztathat: meglepő fordulat az orosz-ukrán háborúban

Meglepő elemzés jelent meg a The American Conservative oldalán az orosz-ukrán háborúról: a szerző öt érvet sorol fel amellett, hogy Ukrajnának miért kellene lemondania területei egy részéről a háború lezárása érdekében. Az írás szerint Putyin és Oroszország több kérdésben is tett részleges engedményeket, miközben a Donbász és a Krím ügyében továbbra is hajthatatlan maradt.

Orosz-ukrán háború: Egy amerikai elemzés 5 érvet sorol fel a területek átengedésével kapcsolatban (illusztráció, a képen Vlagyimir Putyin orosz elnök) Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Szolovjova

Miért kellene lemondania Ukrajnának a Donbászról, és átengednie Oroszországnak?

Az orosz-háború lezárása

További veszteségek elkerülése

Történelmi-etnikai választóvonal

Jövőbeli biztonság a régiónak

Ukrajna európai integrációja

Az elemzés szerint félrevezető az az állítás, hogy Oroszország semmilyen kompromisszumra nem hajlandó. A szerző úgy látja, Moszkva alapvető háborús céljai nem változtak, de több kérdésben is tett engedményeket: nem ellenzi Ukrajna európai uniós tagságát, hajlandóságot mutatott bizonyos biztonsági garanciák elfogadására, és a határok ügyében is felvetett lehetséges kompromisszumokat. Ugyanakkor a Donbász egészének és a Krímnek Oroszországhoz tartozását továbbra is „nem alku tárgyának” tekinti.

Az elemzés központi állítása, hogy bár igazságtalan volna, ha Ukrajna területet adna át, mégis öt gyakorlati érv szólhat amellett, hogy a Donbász ügyében engedjen.

Az orosz-ukrán háború gyors lezárása a béke érdekében

Az első érv az emberéletek védelme. Az elemzés szerint az ukrán veszteségek súlyosak és hosszú távon fenntarthatatlanok, ezért a háború befejezése sürgető érdek. A szerző úgy látja, Oroszország egyik fő célja, hogy megakadályozza Ukrajna NATO-tagságát, ez lényegében már teljesült, a másik cél pedig a donbászi orosz ajkú lakosság helyzete. Mivel ezt Moszkva immár nem alku tárgyának tekinti, a Donbász átengedése a háború lezárásának egyik kulcsa lehet.

Az ukrán embereknek is érdekében áll a háború lezárása, és a mielőbbi béke (A képen Volodimir Zelenszkij ukrán államfő)

Fotó: Bloomberg/Getty Images

Elkerülhetetlen veszteség helyett

A második érv az, hogy az elemzés szerint Ukrajna vagy diplomáciai úton veszíti el a Donbászt, vagy katonai úton. A szerző ezt elkerülhetetlen kimenetnek tartja, és azt állítja, hogy ha a térség így is elveszik, akkor jobb tárgyalásos úton rendezni a kérdést, mint további emberéletek árán háborúban elveszíteni.

Történelmi és etnikai határ

A harmadik érv történelmi és etnikai alapú. Az elemzés szerint Ukrajna hagyományosan megosztott ország volt: az északnyugati és középső részek inkább Európa felé orientálódtak, míg a délkeleti térségek inkább Oroszország felé. Ebből a nézőpontból a Donbász mentén meghúzott határ a szerző szerint történelmileg és kulturálisan is értelmezhetőbb lenne, mint egy ennél nyugatabbra vagy keletebbre húzott választóvonal.