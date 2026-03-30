Szívszorító történetek a szomszédunkban dúló háború borzalmairól – videó

A magyar határtól csupán pár órára emberek ezrei élnek úgy, hogy minden nap a túlélésről szól. Az ukrajnai háború hátországából érkező beszámolók szerint a tél ott már nem egyszerűen rossz időt jelent, hanem életveszélyt: az orosz támadások miatt súlyosan megrongálódott az energetikai infrastruktúra, ezért sok helyen nincs fűtés, áram, sőt vezetékes víz sem. A mínusz 20 fokos hidegben főként az idősek, a krónikus betegek és a mozgásukban korlátozott emberek kerülnek a legkilátástalanabb helyzetbe.

Borzalmas történetek az orosz-ukrán háború hétköznapjaiból

Fotó: AFP

Az orosz-ukrán háború borzalmai

Az egyik legmegrázóbb történet egy idős asszonyról szól, aki sztrók után napokig feküdt mozdulatlanul a saját otthonában, mire segítséget kapott. Mire kórházba került, már kiszáradással és kihűléssel kellett kezelni. Az Orvosok Határok Nélkül munkatársai szerint a front közelében egyre több hasonló esettel találkoznak, miközben sok településen egy teljes nap alatt csak rövid időre tér vissza az áramszolgáltatás.

Rengeteget szenved a lakosság

Az orosz-ukrán háború így már régen nemcsak a frontvonalon pusztít, hanem a lakások falai között is. A hideg, a sötétség és az ellátás hiánya ugyanúgy rombolja az embereket, mint a támadások állandó fenyegetése. Az ukrajnai háború hétköznapjai ma arról szólnak, hogy családok próbálnak kitartani embertelen körülmények között. Az orosz-ukrán háború valósága ebben a világban már nem az élet, hanem a napról napra folytatott küzdelem.

Örökké viselik a háború nyomait az ukrán katonák és civilek

Emberi ésszel szinte felfoghatatlan szenvedést okoz az orosz–ukrán háború. Ukrajna egészségügyi intézményeiben döbbenetes nagyságrendben hajtanak végre amputációkat katonákon és civileken egyaránt, másoknak pedig az arca torzul el örökre a Magyarország határaitól mindössze néhány órányira dúló vérontás során.

Kényszersorozás Ukrajnában: furgon alá bújva menekült egy férfi – videó

Lvivben brutális jelenetek zajlottak: a katonai toborzók az intézkedés során két férfival szemben is erőszakosan léptek fel, miközben egy harmadik kétségbeesésében egy furgon alá bújva próbált elrejtőzni előlük.