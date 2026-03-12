Saját csapdájába esett a részeg férfi, miután kiengedte az oroszlánokat – videó

Az oroszlántámadásról szóló beszámolók szerint a körülbelül 40 éves férfi átmászott a kerítésen, majd hat oroszlánt szabadított ki a ketrecéből. Az állatokat egy olyan rezervátumban tartják, ahol korábban cirkuszokban szereplő nagymacskákat gondoznak – írja a Mirror.

Az oroszlántámadás egy rezervátumban történt (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A mexikói oroszlántámadásról videó készült

A férfi később az egyik ketrecben keresett menedéket, amikor az állatok agresszíven kezdtek viselkedni. A helyszínen egy kutya is volt, amelyet az oroszlánok megtámadtak és megöltek.

A rezervátum dolgozói végül észrevették a történteket, és riasztották a hatóságokat. A férfit kimentették, majd kórházba szállították, ahol súlyos kar- és arcsérülésekkel látták el. A beszámolók szerint az állatok nem sérültek meg.

Az esetről készült felvételek is megjelentek az interneten: a videón látható, ahogy az oroszlánok a ketrec körül járkálnak és üvöltenek, miközben a férfi a rácsok mögül próbálja magát védeni.

🔴 Hombre en aparente estado de ebriedad es atacado por leones tras entrar a reserva de Ocoyoacac, en el Edomex, y liberar a los felinos; autoridades ya buscan a sus familiares



📺 Los detalles con @Carloszup en #MILENIODelMediodía pic.twitter.com/6F6YUssc7G — Milenio (@Milenio) March 10, 2026

A hatóságok vizsgálják az ügy körülményeit.

