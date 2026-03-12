Saját csapdájába esett a részeg férfi, miután kiengedte az oroszlánokat – videó

Hírlevél
Egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba Mexikóban, miután állítólag részegen kiengedett több oroszlánt a ketrecükből. Az oroszlántámadás a mexikói San Pedro Cholula városában található Los Pinos rezervátumban történt.
Az oroszlántámadásról szóló beszámolók szerint a körülbelül 40 éves férfi átmászott a kerítésen, majd hat oroszlánt szabadított ki a ketrecéből. Az állatokat egy olyan rezervátumban tartják, ahol korábban cirkuszokban szereplő nagymacskákat gondoznak – írja a Mirror

Az oroszlántámadás egy rezervátumban történt (illusztráció) – Fotó: Unsplash
Az oroszlántámadás egy rezervátumban történt (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A mexikói oroszlántámadásról videó készült

A férfi később az egyik ketrecben keresett menedéket, amikor az állatok agresszíven kezdtek viselkedni. A helyszínen egy kutya is volt, amelyet az oroszlánok megtámadtak és megöltek.

A rezervátum dolgozói végül észrevették a történteket, és riasztották a hatóságokat. A férfit kimentették, majd kórházba szállították, ahol súlyos kar- és arcsérülésekkel látták el. A beszámolók szerint az állatok nem sérültek meg.

Az esetről készült felvételek is megjelentek az interneten: a videón látható, ahogy az oroszlánok a ketrec körül járkálnak és üvöltenek, miközben a férfi a rácsok mögül próbálja magát védeni.

A hatóságok vizsgálják az ügy körülményeit.

