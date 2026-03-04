Hírlevél
Oroszország megtörte a csendet: brutálisan nekimentek az Egyesült Államoknak

8 perce
Oroszország azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy egy állítólagos iráni fenyegetést használ ürügyként az iráni kormány megbuktatására.
Oroszország szerint Washington a Teheránnal folytatott nukleáris tárgyalásokat arra használta fel, hogy elfedje valódi célját, amely a kormányváltás előkészítése Iránban. Erről az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova beszélt egy sajtótájékoztatón.

Fotó: Anadolu via AFP

Zaharova azt mondta, az Egyesült Államok egy „kitalált iráni fenyegetésre” hivatkozva próbálja igazolni lépéseit. Hozzátette: Irán nukleáris létesítményei ismét támadás alá kerültek, ami komoly kockázatot jelent a térség stabilitására nézve.

Oroszország álláspontja szerint a kialakult válságnak nincs katonai megoldása. Moszkva hangsúlyozta, hogy kész folytatni a diplomáciai egyeztetéseket, és a nemzetközi jog alapján keresne rendezést.

A nyilatkozat újabb diplomáciai feszültséget jelez Egyesült Államok és Oroszország között, miközben a közel-keleti helyzet továbbra is rendkívül instabil.

 

