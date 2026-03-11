CNN: Oroszország belépett az iráni háborúba? Szörnyű hírek érkeztek

Oroszország taktikai tanácsokat ad Iránnak arról, hogyan lehet hatékonyabban alkalmazni a drónokat a Közel-Keleten zajló konfliktusokban – számolt be róla a CNN egy nyugati hírszerzési forrásra hivatkozva.

Oroszország belépett az iráni háborúba? Szörnyű hírek érkeztek

Fotó: IBRAHIM AMRO / AFP

Az informátor szerint Oroszország olyan drón taktika alkalmazását ismerteti Teheránnal, amelyeket az orosz hadsereg az Ukrajna elleni háború során fejlesztett ki és használt.

A forrás állítása szerint ezek a módszerek segíthetik az iráni fegyveres erőket abban, hogy hatékonyabban hajtsanak végre támadásokat a Közel-Kelet térségében, különösen a Perzsa-öböl országai és az Egyesült Államok katonai létesítményei ellen.

A jelentés kitér arra is, hogy az Irán által fejlesztett, de Oroszországban nagy mennyiségben gyártott Shahed típusú drónok meglepően sikeresen képesek áttörni a Perzsa-öböl országainak légvédelmi rendszereit.

A névtelen hírszerzési forrás szerint a helyzet egyre aggasztóbb, mert ami korábban általános katonai együttműködésnek számított, az most már konkrét drón taktika átadását is magában foglalja. Ezeket az eljárásokat Oroszország az Ukrajna elleni háborúban alkalmazta.