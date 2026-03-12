Több mint száz embert gyilkoltak le a brutális terrortámadásban, most ítélet született

Az oroszországi terrortámadás ügyében megszületett az ítélet, amely több vádlott esetében életfogytiglani fegyházbüntetést jelent. A támadásnak sok áldozata volt, és az ügyben iszlamista kapcsolatok is felmerültek.

Megszületett az ítélet a 2024-es oroszországi terrortámadás ügyében, melyet 2024. március 22-én követtek el Fotó: HANDOUT / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE

Ítélet született az oroszországi terrortámadás ügyében

Az oroszországi Crocus City Hall kulturális központban két éve történt terrortámadás 19 vádlottja közül 15-öt életfogytiglanra, a többi négyet pedig 19 év 11 hónap és 22 és fél év közötti szabadságvesztére ítélt csütörtökön az orosz második nyugati körzeti katonai bíróság – írja az MTI, 2026. március 12-én.

A négy tádzsik állampolgárságú elkövető a büntetés egy részét börtönben, a továbbit pedig fegyház rezsimű fegyenctelepen fogja letölteni. Mindegyikükre 990 ezer rubel (mintegy 4 millió 200 ezer forint) pénzbírságot is kiszabtak.

A nyomozó hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a bűncselekményt Ukrajna vezetésének érdekeit szolgálva követték el, mert Kijev megpróbálta destabilizálni a politikai helyzetet Oroszországban.

A Moszkvával határos Krasznogorszkban lévő Crocus City Hallban 2024. március 22-én este követték el a modern Oroszország történetének egyik legnagyobb terrortámadását. A merénylet következtében 145 ember vesztette életét, és több mint 550-en megsebesültek.

A támadásért annak idején a Horaszán Tartomány csoport vállalta a felelősséget, amely kapcsolatban áll az Iszlám Állam terrorszervezettel. Kijev tagadta, hogy köze lenne a terrorcselekményhez.

