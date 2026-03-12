Több mint száz embert gyilkoltak le a brutális terrortámadásban, most ítélet született

Az oroszországi terrortámadás ügyében megszületett az ítélet, amely több vádlott esetében életfogytiglani fegyházbüntetést jelent. A támadásnak sok áldozata volt, és az ügyben iszlamista kapcsolatok is felmerültek.
Ítélet született az oroszországi terrortámadás ügyében
Az oroszországi Crocus City Hall kulturális központban két éve történt terrortámadás 19 vádlottja közül 15-öt életfogytiglanra, a többi négyet pedig 19 év 11 hónap és 22 és fél év közötti szabadságvesztére ítélt csütörtökön az orosz második nyugati körzeti katonai bíróság – írja az MTI, 2026. március 12-én.
A négy tádzsik állampolgárságú elkövető a büntetés egy részét börtönben, a továbbit pedig fegyház rezsimű fegyenctelepen fogja letölteni. Mindegyikükre 990 ezer rubel (mintegy 4 millió 200 ezer forint) pénzbírságot is kiszabtak.
A nyomozó hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a bűncselekményt Ukrajna vezetésének érdekeit szolgálva követték el, mert Kijev megpróbálta destabilizálni a politikai helyzetet Oroszországban.
A Moszkvával határos Krasznogorszkban lévő Crocus City Hallban 2024. március 22-én este követték el a modern Oroszország történetének egyik legnagyobb terrortámadását. A merénylet következtében 145 ember vesztette életét, és több mint 550-en megsebesültek.
A támadásért annak idején a Horaszán Tartomány csoport vállalta a felelősséget, amely kapcsolatban áll az Iszlám Állam terrorszervezettel. Kijev tagadta, hogy köze lenne a terrorcselekményhez.
