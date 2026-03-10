Sokan megijednek ettől, pedig teljesen normális, ami a testünkkel történik

Az orrlégzés részeként a szervezet folyamatosan váltogatja, melyik orrlyukon áramoljon könnyebben a levegő. Ez egészséges állapotban is természetes folyamat, nem csak megfázás vagy allergia esetén.
Ezért lélegzik egyszerre csak az egyik orrlyukunk
Sokan csak akkor figyelnek fel az orruk működésére, amikor megfáznak vagy allergiásak lesznek, pedig egészségesen is furcsa jelenséget tapasztalhatunk: sokszor úgy érezzük, mintha egyszerre csak az egyik orrlyukunkon áramlana igazán a levegő. Ez teljesen normális, és az úgynevezett orrciklus része.
A szervezet naponta többször váltogatja, melyik orrlyuk legyen a domináns. Ébrenlét közben ez akár kétóránként is megtörténhet, alvás közben pedig ritkábban. Ilyenkor az egyik oldalon csökken a légáramlás, míg a másik nyitottabbá válik.
Ennek fontos szerepe van az orr védelmében. A nyitottabb orrlyuk nagyobb terhelést kap, mert a beáramló levegő szárítja a nyálkahártyát, és kórokozókat is bejuttathat. A váltakozás ezért segíti a pihenést, a regenerációt, valamint a belélegzett levegő felmelegítését és nedvesítését.
Az orrciklust több tényező is megzavarhatja. Ilyen a megfázás, az influenza, az allergia, bizonyos gyógyszerek, az orrspray-k túlhasználata, az orrpolip vagy az orrsövényferdülés. Még a fekvő testhelyzet is befolyásolhatja, mert a vér könnyebben összegyűlik az orrszövetekben – írja a CNN.
