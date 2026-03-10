Sokan megijednek ettől, pedig teljesen normális, ami a testünkkel történik

Hírlevél
Sokan meglepődnek, amikor úgy érzik, mintha csak az egyik oldalon áramlana rendesen a levegő. Az orrlégzés során ez teljesen normális jelenség, amely a szervezet természetes működéséhez tartozik. A test naponta többször is váltogatja, melyik oldal legyen nyitottabb.
Az orrlégzés részeként a szervezet folyamatosan váltogatja, melyik orrlyukon áramoljon könnyebben a levegő. Ez egészséges állapotban is természetes folyamat, nem csak megfázás vagy allergia esetén.

Orrlégzés: sokan csak megfázva vagy allergiás állapotban figyelnek fel, hogy egyszerre csak egyik orrlyukon végezzük a légzést (illusztráció)
Fotó: mohammad hosein safaei / Unsplash

Ezért lélegzik egyszerre csak az egyik orrlyukunk

Sokan csak akkor figyelnek fel az orruk működésére, amikor megfáznak vagy allergiásak lesznek, pedig egészségesen is furcsa jelenséget tapasztalhatunk: sokszor úgy érezzük, mintha egyszerre csak az egyik orrlyukunkon áramlana igazán a levegő. Ez teljesen normális, és az úgynevezett orrciklus része.

A szervezet naponta többször váltogatja, melyik orrlyuk legyen a domináns. Ébrenlét közben ez akár kétóránként is megtörténhet, alvás közben pedig ritkábban. Ilyenkor az egyik oldalon csökken a légáramlás, míg a másik nyitottabbá válik.

Ennek fontos szerepe van az orr védelmében. A nyitottabb orrlyuk nagyobb terhelést kap, mert a beáramló levegő szárítja a nyálkahártyát, és kórokozókat is bejuttathat. A váltakozás ezért segíti a pihenést, a regenerációt, valamint a belélegzett levegő felmelegítését és nedvesítését.

Az orrciklust több tényező is megzavarhatja. Ilyen a megfázás, az influenza, az allergia, bizonyos gyógyszerek, az orrspray-k túlhasználata, az orrpolip vagy az orrsövényferdülés. Még a fekvő testhelyzet is befolyásolhatja, mert a vér könnyebben összegyűlik az orrszövetekben – írja a CNN.

Miért fontos a légzés megváltozása?

A légzés nemcsak az egészséges élet alapja, hanem egyben fontos jelzőrendszer is. A szakértők szerint a légzés megváltozása jelezhet komoly tüdőbetegségeket, de a halál közeledtével is különös formában mutatkozik meg. Ezért elengedhetetlen figyelni a légzés apró változásaira – legyen szó krónikus betegségek első tüneteiről vagy a végső életfázis természetes folyamatairól.

Sípoló légzés: belégzéskor vagy kilégzéskor jelentkezik?

A sípoló légzés sokszor ijesztő, de meglehetősen gyakori tünet, ami számos ok miatt kialakulhat. A sípoló légzés gyerekek és felnőttek közt is előforduló tünet, aminek fő oka, hogy a légutak valamilyen ok miatt beszűkülnek. Ilyen esetben, amikor a levegő megpróbál a szűkült légutakon áthaladni, úgynevezett turbulens áramlás alakul ki, ami miatt egy jellegzetes, sípoló hang lesz hallható.

Orrlégzés: Visszatérő orrdugulás, arcüreggyulladás?

A légúti allergia miatt ugyanis az orrnyálkahártya gyulladásban van, ami miatt bedugul az orrunk. Kezelés nélkül pedig a tartós orrdugulás, vagyis a gátolt orrlégzés, a melléküregek nem kielégítő szellőzése következtében visszatérő arcüreggyulladást okozhat.

 

