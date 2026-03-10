Sokan megijednek ettől, pedig teljesen normális, ami a testünkkel történik

Az orrlégzés részeként a szervezet folyamatosan váltogatja, melyik orrlyukon áramoljon könnyebben a levegő. Ez egészséges állapotban is természetes folyamat, nem csak megfázás vagy allergia esetén.

Orrlégzés: sokan csak megfázva vagy allergiás állapotban figyelnek fel, hogy egyszerre csak egyik orrlyukon végezzük a légzést (illusztráció)

Fotó: mohammad hosein safaei / Unsplash

Ezért lélegzik egyszerre csak az egyik orrlyukunk

Sokan csak akkor figyelnek fel az orruk működésére, amikor megfáznak vagy allergiásak lesznek, pedig egészségesen is furcsa jelenséget tapasztalhatunk: sokszor úgy érezzük, mintha egyszerre csak az egyik orrlyukunkon áramlana igazán a levegő. Ez teljesen normális, és az úgynevezett orrciklus része.

A szervezet naponta többször váltogatja, melyik orrlyuk legyen a domináns. Ébrenlét közben ez akár kétóránként is megtörténhet, alvás közben pedig ritkábban. Ilyenkor az egyik oldalon csökken a légáramlás, míg a másik nyitottabbá válik.

Ennek fontos szerepe van az orr védelmében. A nyitottabb orrlyuk nagyobb terhelést kap, mert a beáramló levegő szárítja a nyálkahártyát, és kórokozókat is bejuttathat. A váltakozás ezért segíti a pihenést, a regenerációt, valamint a belélegzett levegő felmelegítését és nedvesítését.

Az orrciklust több tényező is megzavarhatja. Ilyen a megfázás, az influenza, az allergia, bizonyos gyógyszerek, az orrspray-k túlhasználata, az orrpolip vagy az orrsövényferdülés. Még a fekvő testhelyzet is befolyásolhatja, mert a vér könnyebben összegyűlik az orrszövetekben – írja a CNN.

Miért fontos a légzés megváltozása?

A légzés nemcsak az egészséges élet alapja, hanem egyben fontos jelzőrendszer is. A szakértők szerint a légzés megváltozása jelezhet komoly tüdőbetegségeket, de a halál közeledtével is különös formában mutatkozik meg. Ezért elengedhetetlen figyelni a légzés apró változásaira – legyen szó krónikus betegségek első tüneteiről vagy a végső életfázis természetes folyamatairól.

