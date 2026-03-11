Oscar-díj után jön az igazi luxus – elképesztő menü várja a sztárokat

Wolfgang Puck sztárséf több mint 70 fogásból álló lakomával készül a vasárnapi Oscar-díj-gálát követő Kormányzói Bálra, amelyre mintegy 1500 vendéget várnak.

Luxuslakomával készülnek az Oscar-díj gála utáni Kormányzói Bálra, ahol a világsztárok több mint 70 fogás közül választhatnak

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Puck és csapata immár 32. alkalommal állította össze a sztárok menüjét a világ minden tájának ízeit felvonultató étlappal. Japán szusibár és friss fagylaltot készítő olasz fagylaltgép is szerepel majd az újdonságok között, a népszerű, évről évre visszatérő fogások mellett.

A sztárséf a keddi bemutatón elmondta, hogy az olyan kedvencek, mint a csirkés pite, a füstölt lazacos pizza, a sajtos makaróni vagy a mini wagyu hamburgerek természetesen ismét ott lesznek a kínálatban.

Az innováció nem mindig kifizetődő

– jegyezte meg.

A vendégek a többórás díjátadó ceremóniát követően érkeznek a bálra. „Minden az alapanyagok és az ételek minőségéről szól. 1500 emberre kell főznünk. Az egyszerűségre törekszünk. Nincs szükség tíz szószra” – magyarázta.

A fogások elkészítésén 75 szakács, 45 cukrász, valamint 325 konyhai alkalmazott és menedzser dolgozik. A menüben szerepel többek között 600 házilag készült pizza, 3000 adag friss tojásos tésztából készült olasz töltött tészta articsókaszósszal, Puck nagymamájának receptje alapján sütött almás rétes, Oscar-formájú füstölt lazacos ropogtatnivaló és 2000 mini csokoládé-Oscar.

A séf becslése szerint a konyha körülbelül 91 kilogramm szárazon érlelt rostélyost, 136 kilogramm házilag füstölt lazacot, 14 kilogramm kaviárt, 227 kilogramm erdei gombát, 91 kilogramm rizst és 181 kilogramm sajtot használ fel. A csokoládé-Oscarok bevonásához 7,5 liter 24 karátos folyékony aranyat is felhasználnak.

A 98. Oscar-díj-átadót helyi idő szerint vasárnap este rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban.

Mit esznek a sztárok az Oscar-díj-gála után?

