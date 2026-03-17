Nem fogja kitalálni, hol ünnepelt az Oscar-díjas sztár!

Miután Michael B. Jordan átvette a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat a Bűnösök című filmben nyújtott alakításáért, nem egy elegáns vacsorával ünnepelt. A hollywoodi gála után a sztár azonnal betért az ikonikus In-N-Out Burger egyik egységébe, hogy egy jól megérdemelt hamburgert fogyasszon – írja a BBC.

Jordan fekete öltönyében, a díját az asztalra téve, élvezettel fogyasztotta a híres 3x3-as hamburgert, amely három húspogácsából és három szelet sajtból állt. Miközben papirsapkát írt alá az étterem dolgozóinak, hatalmas fotós- és rajongótömeg vette körül, de a színész így is mosolyogva élvezte a pillanatot. Nem ő az első, aki az Oscar-gála után gyorsétterembe ment: Hilary Swank, Julia Roberts és Jamie Lee Curtis is hasonló módon zárták a hosszú ceremóniákat.

A gyorsétteremlánc és a sztárok kapcsolata hosszú múltra tekint vissza: a Vanity Fair Oscar-afterpartykon 1994 óta szolgálnak fel In-N-Out hamburgereket.

2024-ben még Steven Spielberg és olyan modellek, mint Emily Ratajkowski vagy Adwoa Aboah is hamburgerrel fotózkodtak. Jordan pillanata így nemcsak egy étkezés, hanem a hollywoodi ünneplés új ikonikus képe: az Oscar-díj és a sajtos hamburger tökéletes kombinációja.

