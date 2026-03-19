Így nézett ki az első televíziós Oscar-gála – videókon az 1953-as történelmi este

1953. március 19-én a hollywoodi RKO Pantages Színházban rendezték meg a 25. Oscar-díjátadót, amelyet a nézők először követhettek élőben a televízióban. Az NBC közvetítette az eseményt, így a filmrajongók milliói otthonról figyelhették a díjak átadását. A ceremónia műsorvezetője Bob Hope volt, aki később az Oscar-gálák egyik legismertebb házigazdájává vált - tájékoztat a History.

Az 1953-as Oscar-gála volt az első, amelyet televízión közvetítettek - Fotó: American Stock/Getty Image

Hogyan jutott el az Oscar a televízióig?

Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémiát 1927-ben alapították azzal a céllal, hogy támogassa és fejlessze a filmipart. Az első Oscar-díjakat 1929-ben adták át egy elegáns vacsora keretében a Hollywood Roosevelt Hotelben. Akkor még nem volt nagy izgalom a díjak körül, mert a nyerteseket már hónapokkal korábban nyilvánosságra hozták. A következő években a díjátadó egyre népszerűbb lett, és már a harmincas évektől élő rádióközvetítésben hallgathatta a közönség. A televízió azonban csak az ötvenes évek elején vált elég fejletté ahhoz, hogy egy ilyen nagyszabású eseményt is közvetíteni lehessen - írja a Time.

Érdekességek az 1953-as Oscar-gáláról

Ez volt az első Oscar-díjátadó, amelyet televízió közvetített élőben;

a közvetítést körülbelül 34 millió néző követte;

a televíziós közvetítés költségvetése körülbelül 250 ezer dollár volt.

Az 1953-as közvetítés alapjaiban változtatta meg az Oscar-gálát. A televízió révén a korábban zárt hollywoodi esemény világszerte ismertté vált, és a díjátadó a filmipar egyik legfontosabb médiashow-jává nőtte ki magát.

Cikkünk folytatódik, tekintse meg a nyertesek listáját!