Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olajblokád

Rendkívüli esemény történt a magyar delegációval Kijevben

Fontos

Megölték Irán új vezetőjét? Sokkoló hírek érkeztek

sztár

Életveszélyben lehet a magyarok kedvenc sztárja – terrortámadás készülhet

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hollywood már készül az év egyik legnagyobb eseményére, de a háttérben komoly biztonsági aggodalmak merültek fel. A 2026-os Oscar-gála előtt az FBI figyelmeztetést adott ki egy esetleges iráni „meglepetésszerű támadás” lehetőségéről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sztároscar gálaterror támadás

Az amerikai hatóságok magasabb készültségi szintet rendeltek el a vasárnap Los Angelesben megrendezendő 2026-os Oscar-gála miatt. Az FBI több kaliforniai rendvédelmi szervet is figyelmeztetett arra, hogy Irán akár drónokkal is megpróbálhat támadást indítani az Egyesült Államok nyugati partja felé – írja a New York Post.

Fokozott biztonsági készültség a 2026-os Oscar-gála helyszínén Los Angelesben.
Fokozott biztonsági készültség a 2026-os Oscar-gála helyszínén Los Angelesben (illusztráció) Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Világsztárok érkeznek a 2026-os Oscar-gála vörös szőnyegére

Az eseményen a várakozások szerint a filmvilág legnagyobb sztárjai jelennek meg, többek között Timothée Chalamet, Rose Byrne, Kate Hudson, Brad Pitt és Nicole Kidman. A vörös szőnyeges bevonulás és a díjátadó világszerte több százmillió nézőt vonz minden évben.

A szervezők szerint ugyanakkor a nézőknek nincs okuk pánikra.

Raj Kapoor, az Oscar-közvetítés producere hangsúlyozta, hogy a rendezvény biztonságát a hatóságokkal szoros együttműködésben szervezik.

Azt szeretnénk, hogy mindenki biztonságban és üdvözölve érezze magát. Az FBI és a Los Angeles-i rendőrség támogatásával dolgozunk azon, hogy minden zökkenőmentesen működjön

— mondta Kapoor.

A Los Angeles megyei seriffhivatal közleménye szerint a hatóságok „emelt szintű éberséggel” figyelik a helyzetet. A potenciális fenyegetések között nemcsak dróntámadásokat, hanem magányos elkövetőket, alvó ügynököket és akár kibertámadásokat is számításba vesznek.

A hatóságok szerint a jelenlegi közel-keleti geopolitikai helyzet miatt indokolt az extra készültség. Február végén az Egyesült Államok és Izrael közös katonai akciót hajtott végre Irán ellen, amely során meghalt az iráni vezető, Ali Hamenei ajatollah. Az események után Irán több amerikai és izraeli célpont ellen indított megtorló támadásokat a Közel-Keleten.

A feszültség azóta is érezhető a régióban, és több ország ideiglenesen lezárta légterét.

A Variety értesülései szerint a vörös szőnyeg környékén már most megerősítették a biztonsági intézkedéseket, bár a szervezők igyekeznek ezt nem túl feltűnő módon megtenni.

A cél az, hogy a nézők és a hírességek számára az 2026-os Oscar-gála miatti biztonsági intézkedések ne rontsák az esemény hangulatát, miközben a hatóságok minden lehetséges forgatókönyvre felkészülnek.

A díjakért idén a „Sinners” című film indul a legnagyobb eséllyel: összesen 16 jelölést kapott, ami minden idők legtöbb Oscar-jelölése egyetlen film számára.

Ha a film beváltja az előrejelzéseket, akár történelmi rekordot is dönthet a hollywoodi díjátadó történetében.

Oscar 2026: az utolsó pillanatban borulhat az egész verseny?

Alig két héttel az átadó előtt teljesen átrajzolódott az aranyszoborért versenyzők sora. Vajon a a társadalmi relevanciát reprezentáló Bűnösök vagy az amerikai álmot összezúzó Egyik csata a másik után felé billenhet az Oscar-ítészek mérlege?

Oscar-díj után jön az igazi luxus – elképesztő menü várja a sztárokat

Luxuslakoma várja a világsztárokat a díjátadó után Los Angelesben. Az idei Oscar-gála után rendezett Kormányzói Bálon több mint 70 fogásból álló menüvel készül Wolfgang Puck sztárséf.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!