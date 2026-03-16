Divatkatasztrófa az Oscaron: ezek a sztárok viselték az Oscar-gála legcsúnyább ruháit

Az egyik legtöbbet kritizált megjelenés Cara Delevingne nevéhez köthető. A 33 éves modell egy piros, fekete és fehér flitterekkel díszített bodyban érkezett, amely egy férfi felsőtestet idézett. A különös darabot fekete ceruzaszoknyával párosította, ami sok rajongó szerint inkább bizarr, mint divatos hatást keltett.

Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Julia Fox sem maradt ki a meghökkentő szettek sorából. A színésznő egy krémszínű ruhát viselt fekete részletekkel, virágdíszekkel és eltúlzott vállpántokkal. Az extravagáns felsőrészhez egy olyan szoknya társult, amely teljesen eltakarta az alsótestét, így a ruha inkább tűnt színházi jelmeznek, mint elegáns gálaszettnek.

Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A kanadai táncosnő, Emilie Livingston – aki Jeff Goldblummal érkezett – egy rendkívül merész bodyban jelent meg harisnyával és magassarkúval. A szett gyakorlatilag szinte teljesen felfedte a hátsóját, ami sokak szerint túl provokatív volt egy ilyen exkluzív eseményhez.

Fotó: JEAN BAPTISTE LACROIX / AFP

Furcsa kalap és túlzó kiegészítők

Rita Ora is felkerült a divatbakikat összegyűjtő listákra. A brit énekesnő egy szűk hálós fűzőt és selyemszoknyát viselt, amelyet egy feltűnően túlméretezett kalappal egészített ki. A különös kombináció sokak szerint inkább tűnt jelmeznek, mint elegáns afterparty-szettnek.

Fotó: NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A közösségi médiában a rajongók már most vitatják, ki érdemli ki végül az Oscar-gála legcsúnyább ruhája nem túl hízelgő címét – az azonban biztos, hogy az idei Vanity Fair-parti bőven szolgáltatott beszédtémát a divatkritikusoknak – számolt be a Daily Mail.

Ez is érdekelheti:

