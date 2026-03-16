Oscar-gála

Divatkatasztrófa az Oscaron: ezek a sztárok viselték az Oscar-gála legcsúnyább ruháit

Los Angelesben az Oscar-díjátadó után azonnal kezdetét vette a legendás Vanity Fair-parti, ahol Hollywood legnagyobb sztárjai ünnepelnek hajnalig. Az est azonban nemcsak a győzelmekről szól, sokak szerint már meg is született az Oscar-gála legcsúnyább ruhája, amely komoly vitát indított el a rajongók között.
2026 március 15-én, Los Angelesben, a Los Angeles County Museum of Art falai között rendezték meg az Oscar-díjátadó utáni híres Vanity Fair-partit, amely minden évben a hollywoodi elit egyik legexkluzívabb eseménye. Az est során nemcsak a friss díjazottakat ünneplik, hanem a sztárok újabb látványos szettjei is reflektorfénybe kerülnek – és ilyenkor gyakran megszületik az Oscar-gála legcsúnyább ruhája, amelyről másnap az egész internet beszél.

Oscar-gála legcsúnyább ruhája: ezek a sztárok okozták a legnagyobb divatbakikat
Oscar-gála legcsúnyább ruhája: ezek a sztárok okozták a legnagyobb divatbakikat
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Oscar-gála legcsúnyább ruhája: ezek a szettek verték ki a biztosítékot

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-VANITY FAIR
Galéria: Divatbaki-parádé: A 2026-os gála legrosszabb szettjei
Julia Fox

Az egyik legtöbbet kritizált megjelenés Cara Delevingne nevéhez köthető. A 33 éves modell egy piros, fekete és fehér flitterekkel díszített bodyban érkezett, amely egy férfi felsőtestet idézett. A különös darabot fekete ceruzaszoknyával párosította, ami sok rajongó szerint inkább bizarr, mint divatos hatást keltett.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 15: Cara Delevingne attends the 2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci at Los Angeles County Museum of Art on March 15, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images for Vanity Fair/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cara Delevingne
Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Julia Fox sem maradt ki a meghökkentő szettek sorából. A színésznő egy krémszínű ruhát viselt fekete részletekkel, virágdíszekkel és eltúlzott vállpántokkal. Az extravagáns felsőrészhez egy olyan szoknya társult, amely teljesen eltakarta az alsótestét, így a ruha inkább tűnt színházi jelmeznek, mint elegáns gálaszettnek.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 15: Julia Fox attends the 2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci at Los Angeles County Museum of Art on March 15, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images for Vanity Fair/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Julia Fox
Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A kanadai táncosnő, Emilie Livingston – aki Jeff Goldblummal érkezett – egy rendkívül merész bodyban jelent meg harisnyával és magassarkúval. A szett gyakorlatilag szinte teljesen felfedte a hátsóját, ami sokak szerint túl provokatív volt egy ilyen exkluzív eseményhez.

US actor Jeff Goldblum (R) and his wife Canadian dancer Emilie Livingston attend the Vanity Fair Oscar Party at the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) in Los Angeles on March 15, 2026. (Photo by Jean Baptiste Lacroix / AFP)
Emilie Livingston és Jeff Goldblum
Fotó: JEAN BAPTISTE LACROIX / AFP

Furcsa kalap és túlzó kiegészítők

Rita Ora is felkerült a divatbakikat összegyűjtő listákra. A brit énekesnő egy szűk hálós fűzőt és selyemszoknyát viselt, amelyet egy feltűnően túlméretezett kalappal egészített ki. A különös kombináció sokak szerint inkább tűnt jelmeznek, mint elegáns afterparty-szettnek.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 15: Rita Ora attends the 2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci at Los Angeles County Museum of Art on March 15, 2026 in Los Angeles, California. Neilson Barnard/Getty Images/AFP (Photo by Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Rita Ora
Fotó: NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A közösségi médiában a rajongók már most vitatják, ki érdemli ki végül az Oscar-gála legcsúnyább ruhája nem túl hízelgő címét – az azonban biztos, hogy az idei Vanity Fair-parti bőven szolgáltatott beszédtémát a divatkritikusoknak – számolt be a Daily Mail.

