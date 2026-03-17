Oscar-gála

Gyomorforgató módon viselkedtek a sztárok az Oscar-gálán – döbbenetes videó a helyszínről

1 órája
Hatalmas felháborodást váltott ki egy fotó a filmfesztivál utáni állapotokról. Az Oscar-gála után a nézőtéren maradt szemét miatt sokan estek neki a hírességeknek. A kommentelők szerint a látvány egyszerre volt szégyenteljes és gyomorforgató.
Az Oscar-gála után hatalmas felháborodást váltott ki egy fotó, amely a hollywoodi Dolby Színház nézőterét mutatta a díjátadó után.

Botrányosan viselkedtek a sztárok az Oscar-gálán: eldobált palackok, szemetelés és felháborító viselkedés (A kép illusztráció), An Oscar statue is seen ahead of the 98th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California, on March 14, 2026. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Az Oscar-gála után készült fotó a szemétről

A képen az látszott, hogy a sztárokkal teli közönség rengeteg szemetet hagyott maga után: üres palackok, popcornos zacskók, csokis dobozok és egyéb csomagolások borították a székeket és a padlót. A képet Matt Neglia újságíró osztotta meg, a poszt pedig villámgyorsan terjedni kezdett az interneten.

@harry4news Hollywood Leaves Oscars 2026 Theatre Dirty The picture shows an empty Dolby Theatre littered with bottles, popcorn buckets, and food packets

A látvány azért verte ki sokaknál a biztosítékot, mert a kommentelők szerint visszataszító, hogy a világ leggazdagabb és leghíresebb emberei másoktól várják el a takarítást. Sokan azt írták, ez pontosan megmutatja, milyen emberek járnak a vörös szőnyegen: olyanok, akik természetesnek veszik, hogy majd a személyzet rendet rak utánuk. 

Többen külön kiemelték, hogy a pénz és a hírnév láthatóan nem jár együtt kultúrával vagy alapvető tisztelettel.

A reakciók rendkívül élesek voltak. Volt, aki azt írta, a gazdagok mindig a szegényekre hagyják a mocskot, más pedig úgy fogalmazott: a felnőtt milliomosok viselkedése egyszerűen gyomorforgató. Sokan szégyenteljesnek nevezték a jelenetet – írja a Daily Mail.

