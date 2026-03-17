Gyomorforgató módon viselkedtek a sztárok az Oscar-gálán – döbbenetes videó a helyszínről

Az Oscar-gála után hatalmas felháborodást váltott ki egy fotó, amely a hollywoodi Dolby Színház nézőterét mutatta a díjátadó után.

Botrányosan viselkedtek a sztárok az Oscar-gálán: eldobált palackok, szemetelés és felháborító viselkedés

Az Oscar-gála után készült fotó a szemétről

A képen az látszott, hogy a sztárokkal teli közönség rengeteg szemetet hagyott maga után: üres palackok, popcornos zacskók, csokis dobozok és egyéb csomagolások borították a székeket és a padlót. A képet Matt Neglia újságíró osztotta meg, a poszt pedig villámgyorsan terjedni kezdett az interneten.

A látvány azért verte ki sokaknál a biztosítékot, mert a kommentelők szerint visszataszító, hogy a világ leggazdagabb és leghíresebb emberei másoktól várják el a takarítást. Sokan azt írták, ez pontosan megmutatja, milyen emberek járnak a vörös szőnyegen: olyanok, akik természetesnek veszik, hogy majd a személyzet rendet rak utánuk.

Többen külön kiemelték, hogy a pénz és a hírnév láthatóan nem jár együtt kultúrával vagy alapvető tisztelettel.

A reakciók rendkívül élesek voltak. Volt, aki azt írta, a gazdagok mindig a szegényekre hagyják a mocskot, más pedig úgy fogalmazott: a felnőtt milliomosok viselkedése egyszerűen gyomorforgató. Sokan szégyenteljesnek nevezték a jelenetet – írja a Daily Mail.

Március 15-én megtartották a 2026-os Oscar gálát, ami az Akadémia 98. Oscar-díjátadója volt. Sok díjazott esetében egyetértően bólogattunk és akadtak persze meglepetések is.

Los Angelesben az Oscar-díjátadó után azonnal kezdetét vette a legendás Vanity Fair-parti, ahol Hollywood legnagyobb sztárjai ünnepelnek hajnalig. Az est azonban nemcsak a győzelmekről szól, sokak szerint már meg is született az Oscar-gála legcsúnyább ruhája, amely komoly vitát indított el a rajongók között.