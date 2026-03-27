Sokkoló döntés: nem lesz több Oscar-gála Hollywoodban 2029-től

Az Oscar-gála új helyszíne komoly változást hoz a filmes világ egyik legismertebb eseményében: a díjátadó 2029-től a Los Angeles belvárosában található Peacock Theaterben lesz, egy több évre szóló megállapodás részeként. A helyszínváltás 2039-ig szól, a 2028-as, századik Oscar-gálát viszont még a Hollywood Boulevardon álló Dolby Theatre-ben tartják meg – írja a BBC.

Az Oscar-gála új helyszíne 2029-től már nem a hollywoodi Dolby Theatre, hanem a los angelesi Peacock Theater lesz

Oscar-gála új helyszíne – miért ekkora változás ez?

A Dolby Theatre 2002 óta számított az Oscar-gála állandó otthonának, ezért a döntés nemcsak logisztikai, hanem erős szimbolikus váltás is.

Az új helyszín nagyobb befogadóképességet kínál, és az AEG szerint technológiailag is alkalmasabb arra, hogy a jövő Oscar-ceremóniáinak még látványosabb hátteret adjon.

A váltás azért különösen nagy dolog, mert az Oscar-gála évtizedek óta összeforrt Hollywood nevével, a vörös szőnyeggel és a Dolby Theatre ikonikus környezetével. Most azonban a szervezők egy modernebb, központibb Los Angeles-i helyszínt választottak, ráadásul ugyanabban az évben, amikor a közvetítés is elhagyja a hagyományos amerikai televíziózást.

Az Academy és az AEG közös bejelentése szerint a Peacock Theater ad majd otthont a 101. Oscar-gálától kezdve a ceremóniának. Ez egyfajta visszatérés is a belváros felé, mivel az Oscar-díjátadó korábban szintén központibb Los Angeles-i helyszíneken futott, például a Dorothy Chandler Pavilionben és a Shrine Auditoriumban.

Közben a közvetítésben is történelmi fordulat jön: az Oscar-gála 2029-től élőben és ingyenesen lesz nézhető a YouTube-on világszerte, miközben az ABC 2028-ig marad a ceremónia amerikai tévés otthona. Ez azt jelenti, hogy a 2029-es esemény már egyszerre jelent új helyszínt és új platformot is.

