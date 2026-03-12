Friss fejlemények a nagykövetségnél történt szörnyű robbantás ügyében

Az oslói robbantás után a rendőrség lezárta az amerikai diplomáciai képviselet környékét, és nagy erőkkel vonult a helyszínre. A nyomozásban eddig három gyanúsított őrizetbe vételéről számoltak be.

Őrizetbe vettek három gyanúsítottat az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél elkövetett robbantás ügyében Fotó: JAVAD PARSA / NTB

Őrizetbe vettek három gyanúsítottat az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél elkövetett robbantás ügyében

Őrizetbe vettek három gyanúsítottat az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél szombatról vasárnapra virradó éjjel elkövetett robbantás ügyében - közölte szerdán a norvég rendőrség.

A hatóságok szerint a robbantást egy házilag készített pokolgéppel követték el, károkat okozva a nagykövetség konzuli részlegének bejáratánál, de senki nem sebesült meg.

Christian Hatlo rendőrségi ügyvéd szerint az őrizetbe vetteket terrorizmussal gyanúsítják.

A hatóságok szerint a robbantást három, a 20-as éveiben járó, büntetlen előéletű fivér követte el. Mindannyian norvég állampolgárok, a család iraki gyökerekkel rendelkezik.

Úgy véljük, hogy egy erőteljes pokolgépet robbantottak az amerikai nagykövetségnél azzal a szándékkal, hogy életeket oltsanak ki, vagy jelentős kárt okozzanak

– mondta Hatlo, hozzátéve, hogy a gyanúsítottakat még nem hallgatták ki.

Hatlo szerint a fivérek egyike telepítette a robbanószerkezetet, míg két testvére közreműködött az összeesküvésben.

Frode Larsen, az oslói rendőrség nyomozati részlegének vezetője vasárnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy nem zárják ki egy célzott merénylet lehetőségét sem "az aktuális biztonsági helyzettel", vagyis az iráni háborús konfliktussal összefüggésben – írja az MTI.

Terrorkészültség Magyarországon

A több mint egy hete tartó iráni konfliktus miatt terrorveszély lehet Európa több országában is, köztük Magyarországon. Az olasz titkosszolgálatok is felhívták a figyelmet az esetleges dzsihadista támadásokra. Orbán Viktor a napokban arról beszélt, hogy az elmúlt évek migrációs hullámai során több terroristasejt is bekerülhetett az európai társadalmakba, amelyek ilyen vészes időkben akár aktiválódhatnak is.

Megtanultuk, hogy a tömeges migráció révén a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában. Most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terrorista sejteket aktiválni fogják. Márpedig Magyarország békéjét és biztonságát ebben a helyzetben is meg fogjuk védeni”

– mondta Orbán Viktor.