bécsben

Szörnyű tragédia: többen meghaltak, mikor összeomlott egy épület

Kedden súlyos tragédia történt az osztrák főváros egyik negyedében. Összeomlott épület egy épület, négy halálos áldozatról számoltak be. A balesetben egy ember súlyosan megsérült.
Összeomlott Bécsben egy építkezés állványzata kedden, az APA osztrák hírügynökség szerint négyen meghaltak.

Négyen meghaltak, mikor összeomlott egy épület Bécsben (A kép illusztráció)
Négyen meghaltak, mikor összeomlott egy épület Bécsben (A kép illusztráció) Forrás: Pexels

Összeomlott Bécsben egy építkezés állványzata, többen meghaltak

A bécsi mentőszolgálat szóvivője azt mondta, az osztrák főváros Alsergrund negyedében történt balesetben további egy ember súlyosan megsérült.

A mentőszolgálatok szerint a baleset egy tetőszerkezet átalakításakor végzett betonozási munkálatok során történt.

Martin Hofbauer, a tűzoltóság szóvivője szerint a teljes állványzat összeomlott a rajta dolgozó öt emberrel. Hozzátette, hogy a mentési munkálatokat rendkívül megnehezítette, hogy részben puszta kézzel kellett a törmeléket és az építkezési anyagokat eltakarítani. A súlyos sérültnek ezért hosszú perceket kellett segítségre várniuk. A 45 éves túlélő férfi komoly fej- és gerincsérüléseket szenvedett, valamint eltörtek a karjai.

Philipp Haßlinger rendőrségi szóvivő szerint meghallgatják a szemtanúkat az ügyben, köztük a sérültet is, ahogy az állapota lehetővé teszi – írja az MTI.

Tűzeset tört ki Skócia legnagyobb városában, Glasgow-ban, az egyik legforgalmasabb közlekedési csomópont közelében, ami komoly fennakadásokat okozott a város közlekedésében. A hatóságok szerint a tűz egy Union Street-i üzletből indult, majd gyorsan átterjedt a szomszédos, történelmi épületre is.

 

 

