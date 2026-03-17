Szörnyű tragédia: többen meghaltak, mikor összeomlott egy épület

Összeomlott Bécsben egy építkezés állványzata kedden, az APA osztrák hírügynökség szerint négyen meghaltak.

Forrás: Pexels

Összeomlott Bécsben egy építkezés állványzata, többen meghaltak

A bécsi mentőszolgálat szóvivője azt mondta, az osztrák főváros Alsergrund negyedében történt balesetben további egy ember súlyosan megsérült.

A mentőszolgálatok szerint a baleset egy tetőszerkezet átalakításakor végzett betonozási munkálatok során történt.

Martin Hofbauer, a tűzoltóság szóvivője szerint a teljes állványzat összeomlott a rajta dolgozó öt emberrel. Hozzátette, hogy a mentési munkálatokat rendkívül megnehezítette, hogy részben puszta kézzel kellett a törmeléket és az építkezési anyagokat eltakarítani. A súlyos sérültnek ezért hosszú perceket kellett segítségre várniuk. A 45 éves túlélő férfi komoly fej- és gerincsérüléseket szenvedett, valamint eltörtek a karjai.

Philipp Haßlinger rendőrségi szóvivő szerint meghallgatják a szemtanúkat az ügyben, köztük a sérültet is, ahogy az állapota lehetővé teszi – írja az MTI.

