Kétségbeesett kiáltások hallatszottak a romok alól – megrázó videó

Vasárnap tragédia történt Ghána fővárosában, Accrában: összeomlott egy befejezetlen, háromszintes épület, amelyet templomként használtak, és három ember meghalt. Az áldozatok között két nő és egy férfi van. A hatóságok szerint további 20 embert, többségében nőket és gyerekeket, sikerült kimenteni a romok alól, őket kórházban ápolják.

Összeomlott épület Ghábána – a templomban istentiszteletet tartottak, mikor bekövetkezett a katasztrófa Fotó: JoyNews/YouTube

A mentőcsapatok egész éjjel reflektorok fényénél dolgoztak a romok között, miközben a helyszínen összegyűlt tömeg feszülten figyelte a mentést. A belügyminiszter közlése szerint 90–95 százalékos bizonyossággal már nincs több ember a törmelék alatt, de az átvizsgálást tovább folytatják.

Az épület Accra New Town negyedében állt, és eredetileg egy iskola része volt. A helyiek szerint a szerkezet évek óta félkészen állt, ennek ellenére rendszeresen használták istentiszteletekre és más közösségi eseményekre is.

Szemtanúk azt állították, hogy a környéken sokan tudták: az épület gyenge állapotban van.

Az omlás oka egyelőre nem ismert, bár az eset heves esőzések után történt. A tragédia ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen súlyos problémát jelent Ghánában egyes épületek rossz műszaki állapota és bizonytalan szerkezeti biztonsága – írja a BBC.

