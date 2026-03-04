Palvin Barbi letarolta a vörös szőnyeget Párizsban – minden kamera ráfordult

A magyar szupermodell Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse együtt jelentek meg a Le Grand Diner du Louvre vörös szőnyegén, amelyet a párizsi divathét egyik legfényűzőbb eseményeként tartanak számon.

Palvin Barbi a párizsi divathét egyik legexkluzívabb eseményén, a Louvre gálavacsoráján – Fotó: Getty Images

Barbi egy elegáns, világos színű ruhát viselt, amely hangsúlyozta karcsú alakját és kifinomult stílusát. A ruha látványos felsőrésze és a hosszú szoknya különleges, romantikus megjelenést adott a modellnek.

Dylan Sprouse egy fekete, csillogó részletekkel díszített öltönyt választott, amely tökéletesen kiegészítette a pár elegáns megjelenését.

Romantikus pillanat a vörös szőnyegen

A British Vogue által megosztott videón a sztárpár egy rövid, meghitt pillanatot is megosztott a vörös szőnyegen. A pár láthatóan felszabadultan pózolt a kameráknak, miközben a háttérben a Louvre ikonikus üvegpiramisa világított.

A Le Grand Diner du Louvre jótékonysági gála célja, hogy támogatást gyűjtsön a múzeum restaurálási projektjeihez és oktatási programjaihoz.

