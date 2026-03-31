Teljes agyrém, ami Kínában zajlik – ezt művelik a halottakkal

A háttérben a temetkezési helyek drasztikus drágulása és a városi területek hiánya áll. A panellakások így alternatív megoldássá váltak azok számára, akik nem tudják vagy nem akarják megfizetni a temetői parcellákat – írja a Meduza.

Üres panellakásokat vásárolnak fel halott hozzátartozóiknak a kínaiak.

Halottak költöznek a szomszéd panellakásokba?

2026. március 30-tól a kínai hatóságok hivatalosan is betiltották a lakások ilyen célú használatát. A döntés oka, hogy az elmúlt évtizedben tömegesen jelentek meg ilyen ingatlanok, főként az elöregedő társadalom és az ingatlanpiaci válság miatt. Miközben milliószám állnak üresen lakások, a temetői helyek ára az egekbe szökött, különösen a nagyvárosokban.

Egy sanghaji temetőben például egy apró parcella ára elérte az 50 ezer dollárt (közel 17 millió forintot), ami négyzetméterenként drágább, mint a luxuslakások.

Sokan ezért inkább olcsóbb városokban vásárolnak lakásokat, ahol a hamvakat elhelyezhetik, és később akár befektetésként is eladhatják az ingatlant. Korábban ez a gyakorlat jogilag szürke zónában volt, mivel a vevők egyszerűen nem árulták el a valódi célt. A szomszédok gyakran csak gyanították a helyzetet, például a lezárt ablakok vagy a ritka látogatások alapján. Egyes lakók félelmet és kényelmetlenséget éreznek, mások viszont elfogadják, ha ez alacsonyabb lakbért jelent. A szakértők szerint a tiltás ellenére a jelenség nem fog teljesen eltűnni, mert sok család számára ez továbbra is praktikus megoldás.

