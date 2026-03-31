Teljes agyrém, ami Kínában zajlik – ezt művelik a halottakkal

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kínában az utóbbi években különös jelenség terjedt el: lakásokat nem lakhatásra, hanem hamvak tárolására vásárolnak. Ezek az úgynevezett „lakás-kolumbáriumok” gyakran panellakásokban találhatók, ahol a lakók mit sem sejtenek a szomszédban őrzött urnákról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
panellakáshamvaktemetőKína

A háttérben a temetkezési helyek drasztikus drágulása és a városi területek hiánya áll. A panellakások így alternatív megoldássá váltak azok számára, akik nem tudják vagy nem akarják megfizetni a temetői parcellákat írja a Meduza.

panel, urna
Üres panellakásokat vásárolnak fel halott hozzátartozóiknak a kínaiak.
Fotó: Unsplash

Halottak költöznek a szomszéd panellakásokba?

2026. március 30-tól a kínai hatóságok hivatalosan is betiltották a lakások ilyen célú használatát. A döntés oka, hogy az elmúlt évtizedben tömegesen jelentek meg ilyen ingatlanok, főként az elöregedő társadalom és az ingatlanpiaci válság miatt. Miközben milliószám állnak üresen lakások, a temetői helyek ára az egekbe szökött, különösen a nagyvárosokban. 

Egy sanghaji temetőben például egy apró parcella ára elérte az 50 ezer dollárt (közel 17 millió forintot), ami négyzetméterenként drágább, mint a luxuslakások. 

Sokan ezért inkább olcsóbb városokban vásárolnak lakásokat, ahol a hamvakat elhelyezhetik, és később akár befektetésként is eladhatják az ingatlant. Korábban ez a gyakorlat jogilag szürke zónában volt, mivel a vevők egyszerűen nem árulták el a valódi célt. A szomszédok gyakran csak gyanították a helyzetet, például a lezárt ablakok vagy a ritka látogatások alapján. Egyes lakók félelmet és kényelmetlenséget éreznek, mások viszont elfogadják, ha ez alacsonyabb lakbért jelent. A szakértők szerint a tiltás ellenére a jelenség nem fog teljesen eltűnni, mert sok család számára ez továbbra is praktikus megoldás.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!