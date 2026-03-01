Hírlevél
Mobiltelefon a konklávén? Vatikáni tudósítók tárták fel az igazságot

Vatikáni tudósítók szerint a tavalyi konklávén mobiltelefont találtak az egyik bíborosnál – ami súlyos szabályszegésnek minősül. Egy most megjelent könyv szerint a tavalyi pápaválasztás első szavazásán az egyik bíboros zsebéből egy bekapcsolt mobiltelefon került elő.
Egy frissen megjelent könyv szerint a tavaly májusban tartott pápaválasztást megszakították, miután a résztvevő 133 bíboros egyikénél mobiltelefont találtak – ami súlyos szabályszegésnek minősül. XIV. Leó pápát tavaly május 8-án választották a katolikus egyház fejévé – írja a New York Post

XIV. Leó pápa köszönti a hívőket a vatikáni Szent Péter-bazilika erkélyéről, miután megválasztották a katolikus egyház 267. pápájává 2025. május 8-án
XIV. Leó pápa  köszönti a hívőket a vatikáni Szent Péter-bazilika erkélyéről, miután megválasztották a katolikus egyház 267. pápájává 2025. május 8-án
Fotó:   / MTI/EPA/Vatikáni Média

A 2025-ös konklávé előtt neve kompromisszumos jelöltként merült fel arra az esetre, ha az esélyesnek tartott jelöltek egyike sem tud elegendő szavazatot szerezni. XIV. Leót tavaly a negyedik szavazáson választották meg. 

Két vatikáni tudósító frissen megjelent könyve szerint az szavazáskor az egyik  bíboros zsebében találtak egy telefont, amit tilos bevinni a konklávéra. A Sixtus-kápolnában egy technikai eszközt szereltek be, ami megzavarja a jeleket a külső kommunikáció megakadályozása érdekében. A biztonsági személyzet a berendezés segítségével befogta a mobiltelefon jelét. Mindenki átvizsgálta a zsebeit, ekkor találta meg az egyik idősebb bíboros a készüléket a zsebében. 

A telefont átadta a személyzetnek, akik kivitték azt. A jelenet megdöbbentő volt, mivel eddig sosem fordult elő ilyen eset a konklávék történetében.

