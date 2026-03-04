Paris Hilton ledobta a ruháit – habok között pózolva sokkolta a rajongókat

Paris Hilton kedden egy különösen merész fotósorozatot osztott meg az Instagramon, amellyel saját szépségápolási márkáját, a Parivie Beauty-t reklámozza. A 45 éves sztár egy márvány fürdőkádba feküdve pózolt, testét csupán a sűrű szappanhab takarta – írja a DailyMail.

Paris Hilton habokkal borított fürdőkádas fotókkal népszerűsíti új szépségápolási termékét Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Paris Hilton luxus hangulatú, merész fotókkal reklámozza új kampányát

A képeken Hilton elegáns frizurával, csillogó nyaklánccal és egy feltűnő tiarával jelent meg, miközben rózsaszín kozmetikai termékek vették körül. Az egyik fotón például egy cukormázzal bevont süteményt eszik, miközben egy rózsaszín martinis poharat tart a kezében.

A kampány célja az új That's Cool Eye Cream szemkrém bemutatása, amely 62 dollárért – vagyis nagyjából 22 ezer forintért – kerül a boltokba.

Paris Hilton az ADHD-ról is őszintén beszélt

A látványos fotók mellett Paris Hilton egy interjúban az ADHD-val való életéről is nyíltan beszélt. A világsztár a húszas évei végén kapta meg a diagnózist, és szerinte ez a tulajdonság nagy szerepet játszott abban, hogy sikeres vállalkozóvá váljon.

Elmondása szerint az ADHD miatt az emberek agya „másképp működik”, ami egyszerre jelent kihívást és előnyt is. A sztár ma már tudatosan kezeli a tüneteket: jegyzetfüzeteket, szervezési módszereket és gyógyszeres kezelést is használ, hogy strukturáltabb legyen a mindennapokban.

Hilton szerint az ADHD egyáltalán nem csak negatívum.

Úgy fogalmazott, hogy a rendellenesség egyfajta gyermeki játékosságot ad neki, ami a két gyermeke nevelésében is segíti. Emiatt szeretne nyíltan beszélni róla, hogy csökkentse a betegséget övező társadalmi stigmát.

