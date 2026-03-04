Hírlevél
párizsi divathét

Párizsi divathét: elképesztő szettek és dögös megjelenések a Louvre gáláján

25 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Louvre falai között rendezték meg a párizsi divathét egyik legfényűzőbb eseményét, a Le Grand Diner du Louvre jótékonysági gálavacsorát. A párizsi divathét során a divatvilág és a filmipar legismertebb sztárjai vonultak végig a vörös szőnyegen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
párizsi divathétlouvreszexi képek

A párizsi divathét egyik legexkluzívabb eseményén, a Louvre múzeumban tartott jótékonysági gálán Anya Taylor-Joy is megjelent, és azonnal magára vonta a figyelmet elegáns megjelenésével – írja a DailyMail.

Világsztárok érkeztek a Louvre gálavacsorájára a párizsi divathét alatt, ahol merész és elegáns ruhák uralták a vörös szőnyeget.
Világsztárok érkeztek a Louvre gálavacsorájára a párizsi divathét alatt, ahol merész és elegáns ruhák uralták a vörös szőnyeget Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Párizsi divathét: elegancia és jótékonyság a Louvre gálavacsorán

A 29 éves színésznő egy pezsgőszínű selyemruhát választott, amely tökéletesen kiemelte kifinomult stílusát. Kiegészítőkből alig viselt valamit — csupán egy visszafogott sminket és egy élénkebb rúzst.

A Le Grand Diner du Louvre célja, hogy adományokat gyűjtsön a múzeum restaurálási projektjeire és oktatási programjaira.

Galéria: Világsztárok a Louvre-ban
1/15
Eileen Gu

 

Diane Kruger merész ruhában érkezett

A párizsi divathét gálavacsoráján Diane Kruger is feltűnt, aki egy látványos, testét hangsúlyozó ruhában lépett a kamerák elé.

A 49 éves német színésznő merész választása az est egyik legtöbbet fotózott megjelenése lett. A ruha látványosan kiemelte tónusos alakját, miközben a vörös szőnyegen magabiztosan pózolt a fotósoknak.

Párizsi divathét: a divatvilág legnagyobb eseményei

A párizsi divathét a globális divatipar egyik legfontosabb eseménye, amely minden évben a New York-i, londoni és milánói divathét után zárja a szezont.

Az idei rendezvény március 2. és március 10. között zajlik, és több mint:

  • 67 kifutóbemutató
  • 31 divatprezentáció

szerepel a hivatalos programban.

A hét során olyan ikonikus divatházak mutatják be új kollekcióikat, mint a Dior, Balenciaga, Jean Paul Gaultier vagy a Chanel.

