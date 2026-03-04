Párizsi divathét: elképesztő szettek és dögös megjelenések a Louvre gáláján

A párizsi divathét egyik legexkluzívabb eseményén, a Louvre múzeumban tartott jótékonysági gálán Anya Taylor-Joy is megjelent, és azonnal magára vonta a figyelmet elegáns megjelenésével – írja a DailyMail.
Párizsi divathét: elegancia és jótékonyság a Louvre gálavacsorán
A 29 éves színésznő egy pezsgőszínű selyemruhát választott, amely tökéletesen kiemelte kifinomult stílusát. Kiegészítőkből alig viselt valamit — csupán egy visszafogott sminket és egy élénkebb rúzst.
A Le Grand Diner du Louvre célja, hogy adományokat gyűjtsön a múzeum restaurálási projektjeire és oktatási programjaira.
Diane Kruger merész ruhában érkezett
A párizsi divathét gálavacsoráján Diane Kruger is feltűnt, aki egy látványos, testét hangsúlyozó ruhában lépett a kamerák elé.
A 49 éves német színésznő merész választása az est egyik legtöbbet fotózott megjelenése lett. A ruha látványosan kiemelte tónusos alakját, miközben a vörös szőnyegen magabiztosan pózolt a fotósoknak.
Párizsi divathét: a divatvilág legnagyobb eseményei
A párizsi divathét a globális divatipar egyik legfontosabb eseménye, amely minden évben a New York-i, londoni és milánói divathét után zárja a szezont.
Az idei rendezvény március 2. és március 10. között zajlik, és több mint:
- 67 kifutóbemutató
- 31 divatprezentáció
szerepel a hivatalos programban.
A hét során olyan ikonikus divatházak mutatják be új kollekcióikat, mint a Dior, Balenciaga, Jean Paul Gaultier vagy a Chanel.
Actor Awards 2026: ilyen mély dekoltázsokat ritkán látni
Hollywood legnagyobb sztárjai szinte felgyújtották a vörös szőnyeget Los Angelesben. Az Actor Awards 2026 azonban nemcsak a díjakról szólt, hanem a szexi, áttetsző ruhákról, mély dekoltázsokról és a legbevállalósabb estélyikről is.
Ők voltak az Actor Awards legjobban öltözött sztárjai
A vasárnap esti díjátadó nemcsak a filmes teljesítményekről, hanem a divatról is szólt. Az Actor Awards idén először tematikus dress code-ot hirdetett, amely a ’20-as és ’30-as évek hollywoodi glamour világát idézte meg. A vörös szőnyegen egymást követték a rojtokkal, flitterekkel és különleges szabásvonalakkal készült kreációk, miközben több világsztár is saját értelmezésben nyúlt a korszak stílusához.