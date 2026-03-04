Párizsi divathét: elképesztő szettek és dögös megjelenések a Louvre gáláján

Diane Kruger merész ruhában érkezett

A párizsi divathét gálavacsoráján Diane Kruger is feltűnt, aki egy látványos, testét hangsúlyozó ruhában lépett a kamerák elé.

A 49 éves német színésznő merész választása az est egyik legtöbbet fotózott megjelenése lett. A ruha látványosan kiemelte tónusos alakját, miközben a vörös szőnyegen magabiztosan pózolt a fotósoknak.

Párizsi divathét: a divatvilág legnagyobb eseményei

A párizsi divathét a globális divatipar egyik legfontosabb eseménye, amely minden évben a New York-i, londoni és milánói divathét után zárja a szezont.

Az idei rendezvény március 2. és március 10. között zajlik, és több mint:

67 kifutóbemutató

31 divatprezentáció

szerepel a hivatalos programban.

A hét során olyan ikonikus divatházak mutatják be új kollekcióikat, mint a Dior, Balenciaga, Jean Paul Gaultier vagy a Chanel.

