Meghalt a börtönben a kiskorút teherbe ejtő és meggyilkoló férfi

Meghalt a börtönben az a pedofil elítélt, aki megerőszakolt, teherbe ejtett, majd megölt egy 13 éves kislányt. A 43 éves Jarvis Butts a börtön közlése szerint öngyilkos lett – írja a DailyMail.

Az elítéltet szerdán találták holtan a cellájában egy michigani börtönben. A férfi alig két hete kezdte meg több évtizedes börtönbüntetését a 13 éves Naziyah Harris megerőszakolásáért és meggyilkolásáért.

A börtönőrök azonnal megkezdték az ellátását és megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudtak segíteni a férfin.

A hatóságok vizsgálják Butts halálának körülményeit.

Jarvis Butts két éve bűnösnek vallotta magát Harris meggyilkolásában.

A nyomozók szerint Butts két éven át tervezgette a kegyetlen gyilkosságot, beférkőzött a család kegyeibe, és manipulálta őket. A kislányt megerőszakolta, szándékosan teherbe ejtette, majd hidegvérrel megölte.

Lebuktak a pedofil webhelyek látogatói

Egy nemzetközi akció során több mint 373 ezer olyan sötét webes oldalt kapcsoltak le, amelyek gyermekpornográfiával hitegették a látogatóikat, a pedofil weblapok mögött egyetlen bűnszervezet állt. Az Operation Alice névre keresztelt akciót az Europol vezette, és több mint húsz ország hatóságai működtek együtt az illegális tevékenység felszámolásában.

Aberrált pedofil párost vettek őrizetbe

Egy volt helyettesítő tanárnő és partnere ellen összesen 38 vádpontban indult eljárás Texasban. Pedofil bűncselekmény gyanúja miatt csaknem 9 millió dollárra emelték az óvadékot. A hatóságok szerint gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt folyik az eljárás.