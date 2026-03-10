Kínos: íme egy alattomos betegség, amitől akár össze is zsugorodhat a pénisz

A kevéssé ismert Peyronie-kór most újra reflektorfénybe került egy friss HBO-sorozat, a DTF St. Louis miatt, amelyben az egyik szereplő ezzel a kellemetlen péniszbetegséggel küzd. Az orvosok szerint azonban a probléma egyáltalán nem ritka: akár minden tizedik férfit is érinthet, hívta fel a figyelmet a New York Post.
Hegszövet alakulhat ki a pénisz bőre alatt
A Peyronie-kór lényege, hogy kemény, rostos hegszövet – úgynevezett plakk – alakul ki a pénisz bőre alatt. Ez a szövet nem tud megfelelően nyúlni merevedéskor, ezért az erekció során a pénisz görbülni kezd, fájdalmassá válhat, sőt akár rövidülhet is.
Normál esetben a pénisz két szivacsszerű csatornája vérrel telik meg szexuális izgalom hatására, amitől az egyenes és merev lesz. Peyronie-kór esetén azonban a heges terület nem tágul, így az erekció deformált és akár kifejezetten fájdalmas lehet.
Egy apró sérülés is elindíthatja
A szakértők szerint a betegség pontos oka nem mindig ismert, de gyakran ismétlődő mikrosérülések váltják ki. Ezek történhetnek:
- szex közben
- maszturbáció során
- sportolás közben
- vagy akár egy baleset miatt
A görbület sokszor lassan, hónapok vagy évek alatt alakul ki, és leggyakrabban idősebb férfiaknál jelenik meg. A diagnózis átlagos életkora körülbelül 57 év. A szakemberek szerint a betegség valójában jóval gyakoribb lehet, mint amennyit hivatalosan regisztrálnak. Sokan ugyanis szégyellik a tüneteket, vagy félnek az orvosi vizsgálattól. Pedig a következmények nemcsak fizikaiak lehetnek. Egy 2021-es kutatás szerint a Peyronie-kórban szenvedő férfiak 27 százaléka depresszióval is küzd.
Két szakaszban zajlik a betegség
A Peyronie-kór általában két fázisra osztható. Egy aktív szakaszra, ami akár egy évnél is tovább tarthat, ekkor alakul ki a hegszövet, a pénisz fokozatosan egyre jobban görbül, és az erekció gyakran fájdalmas. És van egy stabil szakasz, amikor a görbület már nem romlik tovább, a fájdalom sokszor megszűnik, ekkor lehet hatékonyabban kezelni az állapotot. Orvosi beavatkozás nélkül a betegség ritkán múlik el magától, inkább stabil marad vagy lassan rosszabbodik.
Az orvosok arra is figyelmeztetnek, hogy a Peyronie-kór gyakran más egészségügyi problémákkal együtt jelentkezik, például magas koleszterinszinttel, cukorbetegséggel vagy magas vérnyomással. Ezért a korai kivizsgálás kulcsfontosságú lehet.
Így kezelik a problémát
A kezelés többféle módon történhet. Az egyik leggyakoribb módszer, hogy speciális enzimet (kollagenázt) injekcióznak a péniszbe, amely hónapok alatt lebontja a hegszövetet. Léteznek úgynevezett nyújtóeszközök is, amelyek segíthetnek kiegyenesíteni a péniszt. Ritka esetekben, ha a merevedési zavar súlyos, műtéti úton péniszimplantátumot is beültethetnek.
Ezek a figyelmeztető jelek
A szakértők szerint érdemes orvoshoz fordulni, ha valaki az alábbi tüneteket tapasztalja:
- kemény csomók vagy hegszövet a péniszben
- jelentős görbület erekció közben
- fájdalom
- erekciós zavar
- a pénisz rövidülése
- furcsa alakváltozás (például „homokóra” forma)
Az orvosok hangsúlyozzák: minél hamarabb kér valaki segítséget, annál nagyobb az esély arra, hogy a problémát sikeresen kezelni lehessen.
Tényleg összefügg a pénisz egészsége a hosszú élettel?
Sok férfi számára kényes téma a szexuális egészség, pedig fontos jele lehet a szervezet általános állapotának. A pénisz állapota ugyanis gyakran tükrözi a keringési rendszer és a hormonháztartás működését, és az erekció minősége előre jelezheti a komolyabb egészségügyi problémákat. Ebben a cikkben szakértők segítségével vizsgáljuk, hogyan kapcsolódik a szexuális egészség az életminőséghez és az élettartamhoz.
Ha nem áll fel a pénisz, az akár halálos figyelmeztetés is lehet
A férfiak intim egészsége fontosabb lehet, mint eddig gondoltuk. A pénisz egészsége Bryan Johnson szerint az egyik legfontosabb jelzője annak, mennyire van jó állapotban a szervezet egésze.