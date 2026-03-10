Kínos: íme egy alattomos betegség, amitől akár össze is zsugorodhat a pénisz

A kevéssé ismert Peyronie-kór most újra reflektorfénybe került egy friss HBO-sorozat, a DTF St. Louis miatt, amelyben az egyik szereplő ezzel a kellemetlen péniszbetegséggel küzd. Az orvosok szerint azonban a probléma egyáltalán nem ritka: akár minden tizedik férfit is érinthet, hívta fel a figyelmet a New York Post.

A pénisz lerövidülhet és görbülhet egy kellemetlen betegség, a Peyronie-kór miatt

Hegszövet alakulhat ki a pénisz bőre alatt

A Peyronie-kór lényege, hogy kemény, rostos hegszövet – úgynevezett plakk – alakul ki a pénisz bőre alatt. Ez a szövet nem tud megfelelően nyúlni merevedéskor, ezért az erekció során a pénisz görbülni kezd, fájdalmassá válhat, sőt akár rövidülhet is.

Normál esetben a pénisz két szivacsszerű csatornája vérrel telik meg szexuális izgalom hatására, amitől az egyenes és merev lesz. Peyronie-kór esetén azonban a heges terület nem tágul, így az erekció deformált és akár kifejezetten fájdalmas lehet.

Egy apró sérülés is elindíthatja

A szakértők szerint a betegség pontos oka nem mindig ismert, de gyakran ismétlődő mikrosérülések váltják ki. Ezek történhetnek:

szex közben

maszturbáció során

sportolás közben

vagy akár egy baleset miatt

A görbület sokszor lassan, hónapok vagy évek alatt alakul ki, és leggyakrabban idősebb férfiaknál jelenik meg. A diagnózis átlagos életkora körülbelül 57 év. A szakemberek szerint a betegség valójában jóval gyakoribb lehet, mint amennyit hivatalosan regisztrálnak. Sokan ugyanis szégyellik a tüneteket, vagy félnek az orvosi vizsgálattól. Pedig a következmények nemcsak fizikaiak lehetnek. Egy 2021-es kutatás szerint a Peyronie-kórban szenvedő férfiak 27 százaléka depresszióval is küzd.

Két szakaszban zajlik a betegség

A Peyronie-kór általában két fázisra osztható. Egy aktív szakaszra, ami akár egy évnél is tovább tarthat, ekkor alakul ki a hegszövet, a pénisz fokozatosan egyre jobban görbül, és az erekció gyakran fájdalmas. És van egy stabil szakasz, amikor a görbület már nem romlik tovább, a fájdalom sokszor megszűnik, ekkor lehet hatékonyabban kezelni az állapotot. Orvosi beavatkozás nélkül a betegség ritkán múlik el magától, inkább stabil marad vagy lassan rosszabbodik.