Ezért a pénisz a szív antennája

A kutatások szerint a pénisz működésében jelentkező zavarok akár évekkel korábban figyelmeztethetnek a közelgő szívbetegségekre vagy szívinfarktusra – írja a Focus cikke.

Az orvosok szerint a pénisz működése fontos jelzést adhat a szív- és érrendszeri problémákról.

Fotó: Unsplash

Miért nevezik a péniszt „a szív antennájának”?

Az urológusok szerint a pénisz működése szorosan összefügg az erek állapotával. Az erekció alapvetően egy érrendszeri folyamat: a vérerek kitágulnak, és vér áramlik a barlangos testekbe.

A probléma ott kezdődik, hogy a péniszt ellátó artériák jóval kisebbek, mint például a szív koszorúerei.

Míg a szív artériái körülbelül 3–4 milliméter átmérőjűek, a pénisz erei mindössze 1–2 milliméteresek.

Ha az erekben lerakódások – például magas koleszterin, cukorbetegség, magas vérnyomás vagy dohányzás miatt – szűkületet okoznak, az gyakran először ezekben a kisebb erekben jelentkezik.

Ezért történhet meg, hogy az erekció romlása évekkel megelőzi a komolyabb szív- és érrendszeri betegségek diagnózisát.

Milyen betegségekre utalhat a pénisz működésének változása?

A szakértők szerint a pénisz erekciós problémái mögött gyakran komolyabb egészségügyi gondok húzódhatnak meg.

Ilyenek például:

érelmeszesedés

magas vérnyomás

cukorbetegség

zsíranyagcsere-zavarok

kezdődő szív- és érrendszeri betegségek

Sok férfi először csak apró változásokat észlel: ritkább reggeli erekciót, gyengébb merevedést vagy rövidebb ideig tartó erekciót.

Az orvosok szerint azonban ezek a jelek fontos figyelmeztetések lehetnek.

Miért nem elég a potenciafokozó, ha a pénisz jelez?

A közbeszéd gyakran a gyógyszerekre – például a potenciafokozókra – szűkíti a problémát. Ezek valóban javíthatják az erekciót, de az alapbetegséget általában nem szüntetik meg.

Ha a háttérben érrendszeri probléma áll, akkor a valódi megoldás a kockázati tényezők kezelése: a vérnyomás, a koleszterinszint vagy a vércukorszint ellenőrzése.

Az urológusok szerint ezért fontos, hogy a férfiak ne kezeljék tabuként a témát, és időben forduljanak orvoshoz.