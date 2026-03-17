Kiderült, mi a tökéletes péniszméret a nők szerint

A társadalomban régóta él az a kép, hogy a férfiakat elsősorban a péniszük mérete alapján ítélik meg. A tudományos vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a pénisz mérete önmagában nem határozza meg a szexuális elégedettséget. Az eddigi eredmények alapján a nők által preferált méret általában csak kicsivel haladja meg az átlagot.

Milyen méretet preferálnak a nők?

Az egyik legismertebb kutatást 2015-ben publikálták a PLOS ONE tudományos folyóiratban. A vizsgálat során 75, 18 és 65 év közötti nő vett részt, akik különböző méretű, háromdimenziós modellek közül választhatták ki az ideális péniszt.

A résztvevőket két külön helyzetről kérdezték: egy alkalmi kapcsolat és egy hosszú távú partner esetében.

Az eredmények szerint az alkalmi kapcsolatnál a nők átlagosan körülbelül 16,3 centiméter hosszú és 12,7 centiméter kerületű péniszt tartottak ideálisnak. Hosszú távú kapcsolat esetén valamivel kisebb méretet választottak: átlagosan 16 centiméter hosszúságot és 12,2 centiméteres kerületet.

A kutatók azonban hangsúlyozták, hogy az egyéni preferenciák nagyon eltérőek lehetnek.

Mi számít nagy pénisznek?

A „nagy pénisz” fogalma viszonylagos, mivel általában az átlaghoz viszonyítva határozzák meg.

Egy 2023-as összegzés, amely a World Journal of Men's Health folyóiratban jelent meg, 79 év kutatásait elemezte. Több mint 55 ezer férfi adatait vizsgálva arra jutottak, hogy

az átlagos merev pénisz hossza körülbelül 13,9 centiméter. Nyugalmi állapotban az átlagos hossz körülbelül 8,7 centiméter.

A kutatók szerint minden ennél jelentősen hosszabb péniszt sokan már nagynak tekintenek - írja a Hims.

Mi az a mikropénisz?

A mikropénisz nem csupán hétköznapi kifejezés, hanem orvosi diagnózis is. Akkor beszélnek róla, ha a pénisz mérete jelentősen elmarad az átlagtól.

Orvosi definíció szerint mikropéniszről akkor van szó, ha a hossza nyugalmi állapotban kevesebb mint 5,2 centiméter, vagy nyújtott állapotban kevesebb mint 8,5 centiméter.

Ez az állapot rendkívül ritka, és általában hormonális problémák miatt alakul ki már a magzati fejlődés során.