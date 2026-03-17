Kiderült, mi a tökéletes péniszméret a nők szerint

A társadalomban régóta él az a kép, hogy a férfiakat elsősorban a péniszük mérete alapján ítélik meg. A tudományos vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a pénisz mérete önmagában nem határozza meg a szexuális elégedettséget. Az eddigi eredmények alapján a nők által preferált méret általában csak kicsivel haladja meg az átlagot.
Milyen méretet preferálnak a nők?
Az egyik legismertebb kutatást 2015-ben publikálták a PLOS ONE tudományos folyóiratban. A vizsgálat során 75, 18 és 65 év közötti nő vett részt, akik különböző méretű, háromdimenziós modellek közül választhatták ki az ideális péniszt.
A résztvevőket két külön helyzetről kérdezték: egy alkalmi kapcsolat és egy hosszú távú partner esetében.
Az eredmények szerint az alkalmi kapcsolatnál a nők átlagosan körülbelül 16,3 centiméter hosszú és 12,7 centiméter kerületű péniszt tartottak ideálisnak. Hosszú távú kapcsolat esetén valamivel kisebb méretet választottak: átlagosan 16 centiméter hosszúságot és 12,2 centiméteres kerületet.
A kutatók azonban hangsúlyozták, hogy az egyéni preferenciák nagyon eltérőek lehetnek.
Mi számít nagy pénisznek?
A „nagy pénisz” fogalma viszonylagos, mivel általában az átlaghoz viszonyítva határozzák meg.
Egy 2023-as összegzés, amely a World Journal of Men's Health folyóiratban jelent meg, 79 év kutatásait elemezte. Több mint 55 ezer férfi adatait vizsgálva arra jutottak, hogy
az átlagos merev pénisz hossza körülbelül 13,9 centiméter. Nyugalmi állapotban az átlagos hossz körülbelül 8,7 centiméter.
A kutatók szerint minden ennél jelentősen hosszabb péniszt sokan már nagynak tekintenek - írja a Hims.
Mi az a mikropénisz?
A mikropénisz nem csupán hétköznapi kifejezés, hanem orvosi diagnózis is. Akkor beszélnek róla, ha a pénisz mérete jelentősen elmarad az átlagtól.
Orvosi definíció szerint mikropéniszről akkor van szó, ha a hossza nyugalmi állapotban kevesebb mint 5,2 centiméter, vagy nyújtott állapotban kevesebb mint 8,5 centiméter.
Ez az állapot rendkívül ritka, és általában hormonális problémák miatt alakul ki már a magzati fejlődés során.
Hogyan mérhető meg a pénisz?
Sokan kíváncsiak arra, pontosan mekkora a péniszük, és a helyes mérés nemcsak kíváncsiságból lehet hasznos: például a megfelelő méretű óvszer kiválasztásában is segíthet. A szakértők szerint a méréshez érdemes néhány alapvető szabályt betartani.
- A kiindulópont kiválasztása: A mérést a pénisz felső oldalán érdemes kezdeni, vagyis azon az oldalon, amely felül van, amikor lefelé nézünk. A mérőeszközt a szeméremcsontnál kell a pénisz tövéhez helyezni, mert ez adja a legpontosabb kiindulási pontot.
- A mérőeszköz elhelyezése: A vonalzót vagy mérőszalagot a pénisz tövénél kell a testhez illeszteni. Fontos, hogy a mérőeszköz valóban a szeméremcsontig érjen, ezért a zsírszövetet vagy a szeméremszőrzetet enyhén félre kell nyomni. Görbült pénisz esetén a rugalmas mérőszalag pontosabb lehet, mint a merev vonalzó.
- A hossz mérése: A hosszt a szeméremcsonttól egészen a pénisz végéig kell mérni.
- A kerület mérése: Ha valaki a pénisz vastagságára is kíváncsi, puha mérőszalaggal vagy akár egy zsinórral is megmérheti. A mérőszalagot a merev pénisz legvastagabb részére kell tekerni egyszer körbe. Ahol a két vég találkozik, az adja meg a kerületet.
Miért nem számít annyira a „tökéletes” péniszméret?
Sok férfi bizonytalan a pénisz mérete miatt, és úgy gondolja, hogy ez közvetlenül befolyásolja a szexuális teljesítményét. A kutatások azonban azt mutatják, hogy a férfiak gyakran sokkal többet foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mint a nők.
Egy 2006-os vizsgálat például azt találta, hogy a férfiak mindössze 55 százaléka elégedett a saját péniszméretével. Ezzel szemben a nők 85 százaléka elégedett volt partnere méretével.
A felmérésből az is kiderült, hogy a férfiak 45 százaléka szeretné, ha hosszabb lenne a pénisze. Érdekesség azonban, hogy azok többsége, akik pénisznagyobbító műtét iránt érdeklődnek, valójában teljesen átlagos mérettel rendelkezik.
Milyen péniszméret a legkedveltebb a nők körében?
A pénisz mérete csak egy a számos tényező közül, amelyek hozzájárulnak a kielégítő szexuális élményhez, és nem feltétlenül a legfontosabb.
Túl nagy pénisz néha kellemetlenséget okozhat a penetratív anális vagy vaginális szex során, különösen azoknál a nőknél, akiknek rövidebb vagy szorosabb a hüvelycsatornája.
A vastagság (kerület) sok esetben fontosabb lehet, mivel több idegvégződést stimulálhat a klitorisznál.
Egy 2001-es vizsgálatban 50 női egyetemista válaszait elemezték, és a többségük (45 fő) szerint a pénisz szélessége fontosabb, mint a hossza. Bár egyéni preferenciák eltérőek lehetnek, a tudományos bizonyítékok alapján sok nő nem igényel kimagaslóan hosszú vagy vastag péniszt.
