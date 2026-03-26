Egy 20 éves amerikai nő az Instagramot és a YouTube-ot tette felelőssé mentális problémáiért. A fiatal meg is nyerte a pert, és a bíróság szerdán 3 millió dollár (kb. 1 milliárd forint) kártérítést ítélt meg neki – írja a Bild.

Depressziós lett a közösségi média miatt, pert indított

A nő azt állította, hogy az az órákig tartó görgetés, a sztorik nézése és a saját életének mások állítólagosan tökéletes életével való összehasonlítása súlyosbította depresszióját és többször is eszébe jutott az öngyilkosság. Emiatt úgy döntött, hogy pert indít a Meta és a Youtube ellen.

A bíróságon igazat adtak a nőnek, és komoly pénzbírsággal sújtottak a Metát és a Youtube-ot, azonban az összeg akár tovább emelkedhet, miután az esküdtek úgy ítélték meg, hogy a vállalatok szándékosan és különösen súlyos módon jártak el.

A per tárgya az a vád volt, hogy a platformokat szándékosan úgy alakították ki, hogy a kiskorúak függővé váljanak és pszichésen szenvedjenek.

A Meta és a YouTube elutasítja a vádakat. A perben a Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg, és az Instagram vezetője, Adam Mosseri tanúskodtak. Mindketten kijelentették, hogy igyekeznek védeni a fiatal felhasználókat.

