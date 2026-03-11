Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a Brjanszk elleni rakétacsapás nem történhetett volna meg brit szakértők részvétele nélkül. A szóvivő úgy véli, hogy az Ukrajna által végrehajtott támadás mögött külföldi katonai segítség állhatott.

Peszkov: brit szakértők nélkül nem indíthattak volna rakétát Brjanszk ellen Fotó: - / MTI/AP/Orosz védelmi minisztér

Nyilvánvaló, hogy ezeknek a rakétáknak az indítása nem lett volna lehetséges brit szakértők nélkül. Teljes mértékben tisztában vagyunk ezzel. Nagyon jól tudjuk ezt, és természetesen figyelembe is vesszük

– mondta Dimitrij Peszkov.

A Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy az ilyen támadások megerősítik az orosz hadműveletek szükségességét. Mint fogalmazott, a művelet egyik célja Ukrajna demilitarizálása, ami szerinte megakadályozná, hogy az ukrán hadsereg hasonló támadásokat hajtson végre.

A Brjanszk elleni támadásról a régió kormányzója, Alekszandr Bogomaz is beszámolt. A politikus „embertelen terrortámadásnak” nevezte az esetet.

A kormányzó közlése szerint az ukrán erők hét Storm Shadow típusú rakétával támadták meg a térséget. A helyiek arról számoltak be, hogy a robbanás ereje még az épületek falait is megrázta.