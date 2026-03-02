Rákkeltő vegyületek az otthonunkban – így védekezhetünk a legjobban

A PFAS, más néven per- és polifluor-alkil anyagok, egy mesterségesen előállított vegyi anyagcsoport, amelyet a vállalatok évtizedek óta használnak termékeikben, hogy megkönnyítsék az életünket.

A probléma, hogy kis mennyiségű PFAS is mérgező lehet, nagyobb mennyiségben pedig több betegséggel, többek között rákkal, máj- és vesebetegségekkel, valamint születési rendellenességekkel is összefüggésbe hozták - írta a Huffington Post.

A PFAS vegyületek ott vannak a hétköznapjainkban. Képünk illusztráció! Fotó: JEAN-FRANCOIS FORT / Hans Lucas

Az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség tájékoztatása szerint „széles körű használatuk és a környezetben való tartósságuk miatt sok PFAS megtalálható az emberek és állatok vérében szerte a világon, és alacsony szinten jelen vannak különféle élelmiszerekben és a környezetben.”

Valójában egy nemrégiben készült tanulmány szerint több mint 200 millió amerikai ivóvizében lehet PFAS.

PFAS - Hogyan védekezzünk ellene?

A portál Dr. Tasha Stoibert, a Környezetvédelmi Munkacsoport vezető tudósát kérdezte a lehetséges védekezésről egy podcast műsorában. A tudós azt mondta, az egyik dolog, amit ajánlani szeret - mivel nagyon egyszerű, - az az, hogy minden étkezés előtt mossunk kezet.

Az étkezés előtti kézmosás nagymértékben csökkentheti a szervezet vegyi anyagoknak való kitettségét, mivel az olyan dolgok, mint az égésgátlók és más anyagok, megtapadnak a poron - rákerülnek a kezünkre vagy bármi másra.

.„Aztán, amikor eszünk, ki vagyunk téve ennek. Ha étkezés előtt kezet mosunk, az nemcsak a baktériumokat, hanem néhány vegyi anyagnak való kitettséget is csökkenti.”

Porszívózzon többet!

„A háztartási termékekben található vegyi anyagok nem maradnak ott. Kiszóródnak, hajlamosak lerakódni a ház körüli porban. Természetesen minél kevesebb olyan tárgyunk van, amelyben eleve tartós vegyszerek vannak, annál jobban járunk. Ezért kerülni kell az olyan termékek vásárlását, amelyek azt állítják, hogy „foltállóak” vagy „vízállóak”, mivel ezeket az állításokat valószínűleg a tartós vegyszerek teszik lehetővé - tette hozzá.