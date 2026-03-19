Áttörést értek el, új gyógyszer segíthet leküzdeni ezt a súlyos betegséget

A pikkelysömör egy krónikus autoimmun betegség, amely a bőrsejtek felgyorsult megújulásával jár. Ennek következtében a bőr felszínén vastag, hámló, gyulladt foltok alakulnak ki, amelyek viszketést, égő érzést és akár fájdalmat is okozhatnak. Bár a pikkelysömör nem életveszélyes, jelentősen ronthatja az életminőséget, és sok esetben lelki terhet is jelent a betegek számára – írja a DailyMail.

Új tablettás kezelés a pikkelysömör ellen: remény milliók számára

Fotó: Unsplash

Az új gyógyszer egyik legnagyobb előnye, hogy tabletta formájában szedhető, így kiváltja a tűvel járó kezeléseket. Hatásmechanizmusa abban különbözik a korábbi megoldásoktól, hogy célzottan az immunrendszer egy kulcsfontosságú elemére hat, amely a gyulladásos folyamatok kialakulásáért felelős.

Áttörés a pikkelysömör kezelésében

A klinikai vizsgálatok eredményei biztatóak: a betegek mintegy 70 százalékánál jelentős javulást tapasztaltak, sok esetben a bőrtünetek szinte teljesen eltűntek néhány hónapon belül. Ez különösen fontos előrelépés a pikkelysömör kezelésében, ahol a tartós tünetmentesség elérése eddig komoly kihívást jelentett.

A mellékhatások általában enyhék voltak, például fejfájás, hányinger vagy fáradtság. Ugyanakkor bizonyos csoportoknál, például várandós vagy szoptató nőknél, még további vizsgálatok szükségesek.

A pikkelysömör kialakulásában több tényező is szerepet játszik. A genetikai hajlam mellett olyan kiváltó okok is befolyásolhatják a tünetek megjelenését, mint a stressz, fertőzések vagy akár a hideg időjárás. Emellett az életmódbeli tényezők, például a dohányzás vagy a túlzott alkoholfogyasztás is ronthatják az állapotot.

